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【港元拆息】本地銀行短息報價超外資行　港滙應聲撲7.82

股市 21:33 2023/02/20

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1個月HIBOR連升4日至2.6厘　隔夜拆息升穿3厘

本地大銀行意外上調1周至3個月港元拆息的報價，當中開出的報價甚至比美資行花旗更低，令港元拆息全綫向上，與樓按相關的1個月港元銀行同業拆息（HIBOR）較上個交易日升26.649點子，報2.6091厘，連升4日。

銀行公會於11時15分公布港元利息結算利率後，港滙急抽升，兌每美元高見7.823港元。

  • 港元拆息報價（部份銀行）：
  • 隔夜：花旗2.92厘、中銀2.96厘
  • 1周：花旗2.1厘、滙豐2.3厘
  • 1個月：花旗2.52厘、恒生2.61厘
  • 3個月：花旗3.53厘、恒生3.55厘

根據聯滙基制，當港元拆息下跌，與美元拆息相距較大時，觸發市場套息交易，即借入低息港元後，沽出港元換入高息美元，令港元滙價下跌，當港滙跌至7.85港元後，金管局會根據基制，於7.85弱方兌換保證承接港元沽盤，令香港銀行體系結餘下跌。

由於結餘下跌，反映香港開始水緊，香港息率便根據基制自然調節，港元拆息便向上升，港美息差收窄，便減少套息收易，香港拆息亦向上。

本地大型銀行在1周至3個月港元拆息報出比外資行更高的息率，正反映資金收緊下，港息正逐步趨升。

短綫拆息升勢較勁，隔夜HIBOR升穿3厘，報3.07333厘，單日升幅為183.928點子，連3個交易日。

1星期及2星期HIBOR均升穿兩厘水平，其中，1星期HIBOR升65.857點子至2.35167厘，2星期報2.41179厘。

中長綫拆息方面，3個月期HIBOR升8.321點子至3.54631厘，6個月期HIBOR升3.727點子至4.09816厘，12個月期HIBOR升2點子至4.70185厘。

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編輯：袁諾曦

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