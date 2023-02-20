【英國王室】凱特重披舊禮服獲讚 戴ZARA平價耳環登BAFTA

有「英國奧斯卡」之稱的英國電影學院獎（BAFTA）周日（19日）舉行頒獎禮，王儲妃凱特（Princess Catherine）重著4年前BAFTA紅地毯白色禮服，加上平價的ZARA耳環點綴，獲外界大讚「環保又親民」。

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BAFTA因新眺疫疫情停辦的紅地毯環節，終於在今年恢復，凱特亦繼續陪伴威廉（Prince William）一同現身。

只見凱特一身白色單肩長禮服，配以一雙黑色長手套，加上一對時裝品牌ZARA﹑價值僅17.99英鎊（約170港元）的耳環點綴，瞬間吸引全場目光。

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英國媒體指出，凱特的白色單肩長禮服出自英國高級時裝品牌Alexander McQueen，她早於2012年時已首次著起。2019年BAFTA行紅地毯時，凱特穿起相同的禮服，重複穿著舊禮服獲英國媒體大讚環保。

威廉自2010年起已是BAFTA主辦方英國電影和電視藝術學院主席，凱特亦是由2017年開始，每年陪同威廉參加BAFTA頒獎禮。

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責任編輯：吳漢培