  • 24°C
香港時間 : 2023220日 (週一) 14:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港樓市】星展：今年樓價平穩、豪宅市場或升5%　看好三地產股　料P息升至6厘

股市 14:01 2023/02/20

分享：

分享：

星展：今年樓價平穩、豪宅市場或升5%　看好三地產股　料P息升至6厘

中港通關帶動香港1月份樓價及成交量均按年上升，星展銀行（香港）研究部董事丘卓文表示，近期樓市回暖是基於本地買家在觀望樓市後借通關契機採取行動，而非內地人來港的即時效果，因內地旅客目前僅回復至疫情前約兩成。

丘卓文去年曾預期今年港樓或再下跌5%，但由於通關較預期早，他最新預期，在1.8萬伙未售單位供應下，今年樓價「平穩」，豪宅市場則上升5%。長遠而言，他認同內地人來港為最大機會推動樓市。

本地息口方面，丘卓文預期，最優惠利率（P）將升至6厘，按息或接近4厘，銀行同業拆息（HIBOR）料不會繼續跌，介乎2.1至2.2厘。

由於港樓今年走勢或平穩，丘卓文認為樓市「撤辣」機會微。

看好長實、信置及新地

受惠通關因素，星展看好住宅、商業及寫字樓均有，且財政實力雄厚的地產股，如長實 （01113） 、信置 （00083） 及新地 （00016）

對於業績期，丘卓文認為，除非地產股業績非常差，否則預計派息率與過往相若。供股方面，丘卓文目前未見有地產股需作供股，即使新世界 （00017） 槓桿比率較高，也可透過有效資本控制等措施改善。

商用地方面，他指，去年已跌價三成，商用地一般變幅較樓價大屬「正常」，預期本周截標的旺角洗衣街稅務處項目投標量較觀塘多，大型100億元以上項目則仍有機會流標，因商用地較住宅地發展期較長，風險較大，因此對投地較保守。

【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股？

開市追揸沽
【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股？

相關文章：

【2023展望】星展料香港樓價今年再跌5%　美國年底減息不代表即時跟隨

【香港樓市】大摩調高今年樓價預測至反彈10%、看好3股增派息　本港地產股目標價平均升一成（附個股目標價）

記者：宋佩恩

港股 香港 樓價 新鴻基地產（00016） 信和置業（00083） 長實集團（01113）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【港股市況中資電訊股破頂、中移動升3%　內房造好　恒指升200點、50天綫失而復得（不斷更新）

下一篇文章

【新股IPO】極兔速遞傳目標今年下半年在港IPO　集資或至少78億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【馬雲行蹤】馬雲現身澳洲　密會「改變他一生」的人
【馬雲行蹤】馬雲現身澳洲　密會「改變他一生」的人
【港股市況中資電訊股破頂、中移動升3%　內房造好　恒指升200點、50天綫失而復得（不斷更新）
【港股市況中資電訊股破頂、中移動升3%　內房造好　恒指升200點、50天綫失而復得（不斷更新）
【數字人民幣】中行夥八達通等推數字人民幣跨境消費活動　港人透過自動拍卡機可獲至少200元紅包補貼
【數字人民幣】中行夥八達通等推數字人民幣跨境消費活動　港人透過自動拍卡機可獲至少200元紅包補貼
【財政預算案2023】財政預算案封面選橙色　陳茂波：對香港未來充滿信心及期盼、竭盡全力拼經濟惠民生
【財政預算案2023】財政預算案封面選橙色　陳茂波：對香港未來充滿信心及期盼、竭盡全力拼經濟惠民生
【港元定存】長息王1年港元定存最高4.1厘　存500萬袋逾20萬
【港元定存】長息王1年港元定存最高4.1厘　存500萬袋逾20萬
【美股一周前瞻】周五公布1月核心PCE　料按年升幅僅輕微回落　市場關注聯儲局會議紀錄
【美股一周前瞻】周五公布1月核心PCE　料按年升幅僅輕微回落　市場關注聯儲局會議紀錄
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款