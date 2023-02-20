【香港樓市】星展：今年樓價平穩、豪宅市場或升5%　看好三地產股　料P息升至6厘

▲ 星展：今年樓價平穩、豪宅市場或升5% 看好三地產股 料P息升至6厘

中港通關帶動香港1月份樓價及成交量均按年上升，星展銀行（香港）研究部董事丘卓文表示，近期樓市回暖是基於本地買家在觀望樓市後借通關契機採取行動，而非內地人來港的即時效果，因內地旅客目前僅回復至疫情前約兩成。

丘卓文去年曾預期今年港樓或再下跌5%，但由於通關較預期早，他最新預期，在1.8萬伙未售單位供應下，今年樓價「平穩」，豪宅市場則上升5%。長遠而言，他認同內地人來港為最大機會推動樓市。

本地息口方面，丘卓文預期，最優惠利率（P）將升至6厘，按息或接近4厘，銀行同業拆息（HIBOR）料不會繼續跌，介乎2.1至2.2厘。

由於港樓今年走勢或平穩，丘卓文認為樓市「撤辣」機會微。

看好長實、信置及新地

受惠通關因素，星展看好住宅、商業及寫字樓均有，且財政實力雄厚的地產股，如長實 （01113） 、信置 （00083） 及新地 （00016） 。

對於業績期，丘卓文認為，除非地產股業績非常差，否則預計派息率與過往相若。供股方面，丘卓文目前未見有地產股需作供股，即使新世界 （00017） 槓桿比率較高，也可透過有效資本控制等措施改善。

商用地方面，他指，去年已跌價三成，商用地一般變幅較樓價大屬「正常」，預期本周截標的旺角洗衣街稅務處項目投標量較觀塘多，大型100億元以上項目則仍有機會流標，因商用地較住宅地發展期較長，風險較大，因此對投地較保守。

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記者：宋佩恩