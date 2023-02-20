巴黎歌劇院首開放入住 超筍價出租歌聲魅影主題房（附詳情）

Airbnb為紀念《歌聲魅影》（Phantom of the Opera）為百老匯最長壽劇目，與巴黎歌劇院合作推出期間限定住宿優惠。巴黎歌劇院首度開放入住，以一晚310港元出租歌聲魅影主題包廂，住客更可享有私人表演等多項專屬體驗。

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《歌聲魅影》於百老匯上演35年，今年4月中會於美國紐約舉行告別演出，成為多國民眾心目中的永恆經典。

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Airbnb與巴黎歌劇院合作，將劇院内最具標誌性的Box of Honour包廂改造為一間套房。包廂景觀極佳，賓客在包廂内可俯瞰禮堂和舞台，以往專供各國政要使用，因此今次出租實屬機會難逢。

包廂改造成套房後，設有一張睡床可供兩名賓客入住，房内也有私家浴室。套房仍然保留包廂的紅色和鍍金裝飾，也特別加入《歌聲魅影》元素。

入住賓客更可享有多項專屬禮遇：

巴黎歌劇院禮賓人員導賞服務，並安排餐點。

參觀巴黎歌劇院通常不對外開放的隱蔽區域，包括私人檔案館和地下湖。

觀賞巴黎歌劇院芭蕾舞團的芭蕾舞私人演出

觀賞巴黎歌劇院藝術家的獨家演奏會，配香檳和小食。

到舞臺後的私人舞蹈表演室享用晚餐

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Airbnb平台會於本港時間3月2日清晨1點於網站開放預訂，入住時間為7月16日，價格為310港元。

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責任編輯：鄭錦玲