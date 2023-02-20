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【AI應用】AI摘要重點內容　加速處理投訴

科技 14:35 2023/02/20

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人工智能（AI）類型五花八門，除了最近大眾廣泛討論的AI聊天機械人「ChatGPT」外，其實大眾在日常生活中，或多或少也已經接觸AI應用。更有港企早於ChatGPT爆紅前，就開始採用基於Azure OpenAI服務，並推出生成式AI的投訴管理解決方案，助客戶加速處理投訴時間。

【Microsoft vs Google】Microsoft Bing變革　以AI推廣告

【AI生成】輸入關鍵字即可！　哥本哈根大學研「MarioGPT」助創造超級瑪利歐關卡

主力提供數碼轉型解決方案的香港企業KBQuest，其行政總裁梅力恒出席傳媒簡報會時就提到，AI技術趨勢冒起其實並非近日的事情，只是因ChatGPT的爆紅，導致大眾對AI的關注更高。他強調，該企早已將AI、機器學習以及GPT-3技術應用於商業運作，並藉著相關技術，為客戶提供投訴管理方案。

梅力恒提及，過往有不少客戶曾反映，在處理一項投訴時總會花上接近2星期的時間，影響企業流程。面對市場的需求，該企就推出建基於Azure OpenAI服務及生成式AI的投訴管理解決方案，將透過不同渠道收集的投訴內容，轉化成文字放到系統後，AI就會用10秒時間來總結投訴內容重點、界定投訴內容的嚴重程度、分類及分配到相關部門、同時也會自動產生回覆內容以及內部數據予員工參考，簡化流程。

他透露，目前主要是半公營機構及公營機構使用相關系統，而暫時大部分客戶回饋的意見也偏向正面，甚至有客戶表示：「AI的總結比人類更精準。」

惟梅力恒又強調，並不贊同AI將會取代人類的說法，「雖然AI可加快所有流程，但暫時仍是一個輔助性質，依然需要人類。」他舉例指，雖然AI可自動產生回覆，但整個回覆會相較「機械化」，因此他也建議客戶可「人機合一」，可考慮再透過人手修改回覆內容。他補充指，暫時也沒有客戶表示，在引入AI後會裁掉員工。

【企業雲端管理】NetApp新方案　回應入門級到高層次工作負載需求

記者：曾曉汶

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