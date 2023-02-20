【Google新功能】Google Workspace兩大更新　Google Meet可用影片虛擬背景

▲ Google在Google Meet 原有的圖庫裏加入360度的影片，供iOS和Android流動裝置用家選擇。

Google一直以來除積極發展搜尋引擎外，亦着力為旗下應用程式引入新功能，改善用戶體驗。Google近日前表示，在Workspace內的Google Meet和Google Chat，均加入創意新功能，包括在Google Meet 流動版本加入360度虛擬背景。

在疫情下使用量增加的Google Meet，將允許用家以影片作虛擬背景。用家在Google Meet進行視像會議時，一向能用程式圖庫內不同的圖片為背景，而此次更新Google則是在原有的圖庫裏加入360度的影片，供iOS和Android流動裝置用家選擇。

Google Meet 360度虛擬背景中新增的影片，包括海灘及寺廟等不同場景，而影片虛擬背景亦會隨着用家移動，帶來生動體驗。在程式更新後，會議管理員有權關閉用戶的虛擬背景。

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Google Chat加入互動小工具

此外，Google Chat內的卡片（task card）訊息功能亦有所提升，訊息建立者能在task card內加入有互動原素的小工具，如錄音按鈕和多選框等。這項更新讓用家可以快速更改在程式上傳送的訊息，不但能修改仼務卡上的工作限期，更能選取或取消選取在卡上的選項。

責任編輯：歐朗欣

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