【新股IPO】極兔速遞傳目標今年下半年在港IPO　集資或至少78億元

▲ 極兔速遞傳目標今年下半年在港IPO 集資至少78億元

極兔速遞傳即將來港上市，外電引述消息人士指，印尼初創公司極兔速遞（J&T Express）目標在今年下半年來港IPO，計劃集資至少10億美元（約78.3億港元），或成為今年集資額最多的IPO之一。

若消息屬實，將是極兔速遞繼去年後，第二次嘗試來港。市場傳出極兔去年有意登陸香港市場，但基於金融市場環境波動，暫時將計劃擱置。

據消息人士指，極兔速遞目標尋求估值至少200億美元，在這基礎上，公司正考慮出售5%至10%的股份，意味IPO價值為10億至20億美元。

據指，極兔速遞對上市仍未有最終決定，IPO會取決於市場環境。

極兔速遞發言人表示，不會對市場傳言或猜測作出評論。

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編輯：袁諾曦