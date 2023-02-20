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【中興763】中興通訊全日升8%　據報涉無線研究院等多個部門進行裁員

股市 13:04 2023/02/20

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中興通訊據報涉無線研究院等多個部門進行裁員

據內媒報道，中興通訊 （00763） 已啟動一輪人員優化，涉及無線研究院、終端等多個部門，每個業務線比例不同。中興午後升幅擴大至8.5%，收報21.4元。

報道引述多名知情人士透露，不少員工於農曆年前1月18日被通知裁員，並會在2月底之前辦完離職手續。一名中興員工指，無線研究院一些部門的裁員比例在10%至20%，有線研究院、中研院也都在裁員，另外終端業務部門也是此次裁員重點。

此次人員優化除了這一兩年的新進員工，也有工作10年以上的資深老員工。

知情人士透露，過去中興的人員架構較為穩定，今年會主動進行優化，內部傳言是由於去年的招聘名額超編，可能會縮編20%。再者，公司這幾年大量招聘應屆生，人員本來就冗餘，因而要縮編減員，後續可能還會繼續優化。

【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股？

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編輯：姚卓然

港股 裁員 中興通訊（00763）
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