美國價值33萬氣球狗藝術品 女收藏家好奇一拍就爛

本港去年有男童整爛「天線得得B」公仔，美國也發生同類事件。藝術家Jeff Koons招牌作品氣球狗系列於畫廊舉行展覽，但有女收藏家好奇輕輕拍了其中一件展品一下，價值4.2萬美元（約32.8萬港元）的氣球狗就化為碎片。

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佛羅里達州邁阿密畫廊Bel-Air Fine Art上周舉行當代藝術博覽會，開放給行内收藏家等一眾貴賓參觀，Jeff Koons的氣球狗（Balloon Dogs）系列也是展品之一。

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損壞的藍色氣球狗雕塑，事發時安置於印有Jeff Koons名字的底座上。一名女性藝術收藏家當時拍了雕塑一下，雕塑就因不穩掉到地下並變成一堆碎片。

另一名收藏家Stephen Gamson記錄意外，指部分賓客看到氣球狗雕塑跌落地面變成碎片，甚至以為是一次行為藝術。

不過畫廊職員很快到現場清理雕塑碎片，並請求圍觀者離開。

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畫廊藝術顧問指事件屬意外，Stephen Gamson推測該名女子是出於好奇拍一下雕塑，可能認為這件藝術品是真正的氣球。

據悉，這件展出的藝術品已購買保險，相信該名女藝術家無需為事件賠償。

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責任編輯：鄭錦玲