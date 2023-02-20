【私人銀行】信銀國際推出新加坡私人銀行服務

中信銀行(國際)宣布在新加坡推出私人銀行服務，分階段為資產值達200萬新加坡元（折合約1172萬港元）或等值的高淨值客戶提供各類專業私人銀行服務，發掘更多環球投資機遇。信銀國際新加坡私人銀行服務由即日起提供匯款、轉賬、存款、外幣定期存款及外匯交易等銀行服務，目標於今年第4季開展多元化的投資理財服務。

信銀國際執行董事、副行政總裁兼個人及商務銀行業務總監簡吳秋玉表示，高淨值客戶，特別是跨境客戶一直對全球資產配置有龐大需求，該行今日推出新加坡私人銀行服務，將繼續發揮與母行中信銀行 （00998） 的協同效應，釋放業務發展潛力，提升該行競爭力，同時為客戶帶來更多跨境理財的機遇與便利。

信銀國際指，截至去年12月，信銀國際私人銀行客戶人數及資產管理規模較2021年同期分別增長近2成；總收入較2021年同期增長逾1成。

簡吳秋玉指，期望未來新加坡私人銀行業務，包括客戶人數、資產規模及收入等各方面，能實現未來3年每年達1倍或以上增長的目標。

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編輯：胡學能