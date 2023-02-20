  • 23°C
香港時間 : 2023220日 (週一) 13:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【私人銀行】信銀國際推出新加坡私人銀行服務

股市 12:56 2023/02/20

分享：

分享：

中信銀行(國際)宣布在新加坡推出私人銀行服務，分階段為資產值達200萬新加坡元（折合約1172萬港元）或等值的高淨值客戶提供各類專業私人銀行服務，發掘更多環球投資機遇。信銀國際新加坡私人銀行服務由即日起提供匯款、轉賬、存款、外幣定期存款及外匯交易等銀行服務，目標於今年第4季開展多元化的投資理財服務。

信銀國際執行董事、副行政總裁兼個人及商務銀行業務總監簡吳秋玉表示，高淨值客戶，特別是跨境客戶一直對全球資產配置有龐大需求，該行今日推出新加坡私人銀行服務，將繼續發揮與母行中信銀行 （00998） 的協同效應，釋放業務發展潛力，提升該行競爭力，同時為客戶帶來更多跨境理財的機遇與便利。

信銀國際指，截至去年12月，信銀國際私人銀行客戶人數及資產管理規模較2021年同期分別增長近2成；總收入較2021年同期增長逾1成。

簡吳秋玉指，期望未來新加坡私人銀行業務，包括客戶人數、資產規模及收入等各方面，能實現未來3年每年達1倍或以上增長的目標。

【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股？

開市追揸沽
【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股？

相關文章：

【電子利是】信銀國際推「搶利是」推廣　送逾28.8萬元現金獎賞

編輯：胡學能

港股 財富及資產管理 私人銀行 信銀國際 港元 新加坡 香港 新加坡元 中信銀行（00998） 銀行
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【中興763】中興通訊午後續升5%　據報涉無線研究院等多個部門進行裁員

下一篇文章

【新股IPO】嘀嗒出行捲土重來再遞表　去年首9個月經調整純利挫逾64%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【會計師行】安永女員工實名指控遭性騷擾　安永：已啟動獨立內部調查、對不道德行為零容忍
【會計師行】安永女員工實名指控遭性騷擾　安永：已啟動獨立內部調查、對不道德行為零容忍
【港元定存】長息王1年港元定存最高4.1厘　存500萬袋逾20萬
【港元定存】長息王1年港元定存最高4.1厘　存500萬袋逾20萬
【數字人民幣】中行夥八達通等推數字人民幣跨境消費活動　港人透過自動拍卡機可獲至少200元紅包補貼
【數字人民幣】中行夥八達通等推數字人民幣跨境消費活動　港人透過自動拍卡機可獲至少200元紅包補貼
【馬雲行蹤】馬雲現身澳洲　密會「改變他一生」的人
【馬雲行蹤】馬雲現身澳洲　密會「改變他一生」的人
【財政預算案2023】財政預算案封面選橙色　陳茂波：對香港未來充滿信心及期盼、竭盡全力拼經濟惠民生
【財政預算案2023】財政預算案封面選橙色　陳茂波：對香港未來充滿信心及期盼、竭盡全力拼經濟惠民生
【美股一周前瞻】周五公布1月核心PCE　料按年升幅僅輕微回落　市場關注聯儲局會議紀錄
【美股一周前瞻】周五公布1月核心PCE　料按年升幅僅輕微回落　市場關注聯儲局會議紀錄
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款