【新股IPO】嘀嗒出行捲土重來再遞表　去年首9個月經調整純利挫逾64%

▲ 嘀嗒出行捲土重來再遞表 去年首9個月經調整純利挫逾64%

內地網約車公司嘀嗒出行再次向聯交所遞交上市申請，聯席保薦人為中金、海通及野村。嘀嗒出行去年首9個月收益按年跌26.6%至4.3億元（人民幣，下同），經調整利潤淨額按年跌64.6%至6540萬元。

翻查資料，嘀嗒出行曾於2020年10月、2021年4月曾向交所遞交上市申請。

嘀嗒出行主要通過向在台提供順風車搭乘的私家車車主收取服務費產生收入，佔總收入約9成，其次是向出租車司機收取服務費，公司亦從廣告及其他服務產生收入。

據初步招股書指，截至2022年9月底，嘀嗒出行在全國366個城市提供基於App 的順風車平台服務，擁有約1240萬名認證私家車車主。

去年首9個月公司整體毛利率為74.6%，按年下跌6.3個百分點，主因增加對私家車車主的補貼、提高順風車出行保險的保額上限及疫情影響等。

提到風險因素，嘀嗒出行指，中國的出行市場競爭激烈，預期來自市場上現有競爭對手及新進入者的競爭將會持續，以及由於順風車市場仍處於起步階段，面臨與順風車市場法規有關的不確定因素等。

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編輯：袁諾曦