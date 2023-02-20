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【保險公司】富衛收購大馬壽險公司Gibraltar BSN　據報代價少於2500萬美元

股市 15:40 2023/02/20

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【保險公司】富衛戰略性投資Gibraltar BSN　進駐馬來西亞壽險市場

富衛集團公布，將在簽署對Gibraltar BSN人壽保險有限公司（「Gibraltar BSN」）作出多數股權投資的協議後，進駐馬來西亞人壽保險市場，交易預計於2023年第二季完成。彭博引述消息人士透露，買家為Gibraltar BSN的多數股權支付少於2500萬美元（約1.96億港元），富衛代表拒評交易作價。

據富衛公布，富衛集團與其他投資者將共同持有美國保德信保險公司已同意出售的Gibraltar BSN 70%實際股權。國民儲蓄銀行 （「BSN」）將繼續持有Gibraltar BSN餘下30%的股權。交易完成後，富衛集團將與BSN進一步合作發展Gibraltar BSN。

富衛集團行政總裁兼執行董事黃清風表示，馬來西亞市場增長迅速並具有巨大長遠增長潛力，集團正於該市場建立全方位服務產品，並將能夠提供家庭伊斯蘭保險和人壽保險方案，集團亦能將數碼化產品和服務帶給更多馬來西亞居民，憑藉這些戰略發展，集團亦在成立10週年大致完成了在東南亞主要市場的版圖。

富衛擬為Gibraltar BSN業務重塑品牌

Gibraltar BSN現有客戶和分銷渠道不會因是次投資而受影響，所有現有保單將會繼續承保。富衛Takaful現有客戶和分銷渠道亦不會受影響。富衛集團計劃稍後為Gibraltar BSN的業務進行品牌重塑。

富衛指，以保費計算，馬來西亞是東南亞第四大人壽保險市場，宏觀經濟基礎和人口結構極具吸引力。富衛集團於2019年3月進入馬來西亞市場，為一家提供家庭伊斯蘭保險產品的營運商，產品包括定期人壽保險、危疾保險、癌症保險、住院現金保險及醫療保險。

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編輯：胡學能

保險公司 富衛保險 保險產品 危疾保險 醫療保險 馬來西亞 醫療保險 人壽保險
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