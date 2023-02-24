【美股期貨】道指期貨跌60點　納指期貨跌0.7%　聚焦1月PCE物價指數（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國上季GDP終值下修至增長2.7%遜預期，市場關注即將公布的美國1月PCE物價指數。亞洲時段，道指期貨跌60點，報33122點，納指期貨跌80點或0.7%。另外，即將上任日本央行行長植田和男言論偏鴿，認為日本維持超寬鬆貨幣政策屬合適。美匯指數未有大波動，美元兌日圓處134.7水平。

美滙指數微升，暫報104.70，升0.1%；美國10年期國債息繼續在3.9厘關徘徊，暫報3.898厘。

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即市走勢：

【12：20】美股期貨回落，亞洲時段，道指期貨跌31點，報33151點；納指期貨跌0.2%，報12180點；標指期貨跌0.07%，報4015點。

【10：49】【日圓走勢】日圓兌港元5.83算上落 日本央行候任行長植田和男：通脹率未持續穩定達2% 維持超寬鬆貨幣政策

【10：08】【TSM】台積電TSMC擬於日本設第二間廠房、聘1700人 總投資逾1萬億日圓

【09：43】【字節跳動】歐盟要求所有委員會員工於3.15前於工作手機移除TikTok 加國查TikTok處理用戶資料操作

【08：58】【港交所旗下】LME：3月20日亞洲時段重啟鎳交易

【08：12】【美國加息】摩通戴蒙：聯儲局「對通脹失去了一點控制」 料需維持高利率更長時間

====以下為2月23日美股市況====

美國公布上周初領失業救濟人數僅19.2萬人，再次低過預期20萬，亦較上周為低，反映勞工市場需求持續熾熱。不過去年第四季GDP修正值則下修至按季升2.7%，初值為2.9%。反應經濟減速，下調原因是消費者減少支出，由2.1%減至1.4%。晶片商輝達（Nvidia）業績優於市場預期，科技股領漲，美股反覆造好。

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道指早段曾升逾200點，踏入中段曾轉挫，尾市再升。截至今晨5時（即收市），道指升108點，報33153點；標指升21點，報4012點；納指升83點或0.72%，報11590點。輝達股價大漲14%，微軟升1.3%。

美長債息跌破3.9厘，最新報3.873厘，美滙指數報104.56，微跌0.03%。

歐元區將會公布1月CPI終值按年升8.6%，與初值相同，核心CPI終值則為7.1%，較初值7%輕微上修。

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即市走勢：

【00：30】理柏數據顯示，截至2月22日一周，高息債券基金出現歷史上第三大資金外流，流走61.2億美元。

【23：30】美國前財長薩默斯表示，見到經濟活動可能急劇下滑的令人擔憂訊號，但其他指標的強勢，預示著經濟前景存在不確定性。

【22：30】道指開市升112點，納指升125點或1.1%。

【21：48】【業績｜美股】莫德納去季淨利潤按年急跌7成 新冠疫苗銷售額回落 盤前跌逾3%

【21：33】【美國經濟數據】美國上周首領失業救濟金人數回落至19.2萬 低於預期

【19：12】【股票基金】富蘭克林推出FTGF凱利環球基建入息基金 專門投資環球基建企業

【16：47】【網易9999】網易第4季Non-GAAP純利按年跌27% 每股派息5.4美仙 2022全年多賺15%

【16：09】【美元定存】1年美元定存息最高4.85厘 美資大行罕有搶美元資金

【15：15】【AAPL】蘋果據報與立訊精密合作開發AR裝置 首次選擇中資供應商開發第一代產品

【14：35】【美股焦點】Meta據報準備新一輪裁員 涉數千名員工

【13：42】【業績｜元宇宙概念】Unity業績指引遜預期兼估計今年遊戲內廣告市場難以復甦 盤後急挫9%

【12：26】道指期貨升87點，報33166點，標指期貨升17點，報4016點，納指期貨升103點或0.9%，報12201點。

【11：29】【美企業績】電動車生產商Lucid上季收入遜預期 盤後急插9%

【10：56】【美股焦點】Meta據報遭意大利檢察院調查 涉拖欠增值稅8.7億歐元

【07：29】【Nvidia業績】英偉達業績超預期 數據中心收入破紀錄 盤後升9%

【06：41】【美股焦點】拜登：不相信普京正考慮用核武

【06：23】【美國加息】100人參與議息 會議紀錄：少數成員促加息0.5厘 鷹王布拉德、梅斯特事先對號入座

====以下為2月22日美股市況====

聯儲局公布2月議息紀錄，顯示官員普遍支持加息0.25厘，但有數名官員傾向於加息0.5厘。美股反覆拉鋸，道指轉跌，納指靠穩。紀錄指美國金融狀況放鬆，可能需要聯儲局繼續收緊政策。而美國通脹雖紓緩，仍遠高於儲局2%的目標，未足以令當局暫停加息步伐，通脹上行風險是影響儲局未來行動的關鍵因素。

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道指尾市偏弱，一度跌181點，截至今晨5時（即收市），道指跌84點，報33045點；標指跌6點，報3991點；納指則升14點或0.13%，報11507點。

「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）表示，其擔任行政總裁兼投資總監的美國債券基金管理公司DoubleLine Capital，已為美國經濟硬着陸作好準備。副投資總監Jeffrey Sherman認為，聯儲局很可能調高基準利率至逾5厘水平，但不應加息至超過6厘，因為超高利率引發的後果可能十分嚴重。儲局希望引發溫和衰退，以壓抑物價升勢及使通脹回落至2%局方目標，但市場抗拒有關行動。

聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）昨日再次強調當局需要利率提高到5厘以上，預期終端利率（Terminal Rate）將達到5.375厘，亦即是由現水平再加息0.75厘，到5.25至5.5厘，坦言儲局只有在到達終端利率時才應該加慢加息步伐。

布拉德坦言市場對美國去年下半年，以及今年出現經濟衰退過分定價，高估了經濟衰退的風險，認為當地經濟較市場想像中更有彈性。

美國銀行策略師上調對2023年2年期及5年期美債收益率預測，原因是美國經濟再加速和通脹風險。該行上調2023年底兩年期國債收益率預期至3%，之前為2.75%；上調五年期收益率預期至3.15%，之前為3.00%。維持10年期和30年期收益率預測預期分別為3.25%和3.5%不變。

早段市場消息指Meta計劃裁員數千人，此前首席執行官預測沒有更多的裁員，不過，Meta新聞發言人Andy Stone表示，有關該公司裁員、重組的報道並不屬實。

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即市走勢︰

【01：27】中概在綫教育板塊普漲，有道（美：DAO）漲6.53%，新東方（美：EDU）漲4.92%，好未來（美：TAL）漲4.57%，高途（美：GOTU）漲1.17%。

【01：18】谷歌指公司的量子人工智能（Quantum AI）研究人員經過實驗證明，通過增加量子位的數量來減少誤差是可能的。

【00：45】歐股收市個別發展，德股升0.01%， 法股跌0.13%， 英股跌0.59%，泛歐STOXX 600指數跌0.33%

【00：23】市場消息：迪克體育用品（Dick's Sporting Goods）同意從沃爾瑪（美：WMT）收購戶外用品零售商Moosejaw。

【00：18】Meta新聞發言人Andy Stone表示，有關該公司裁員、重組的報導不屬實。

【00：07】國際金融協會：全球名義債務在2022年下降4萬億美元，至299萬億美元，是2015年以來首次年度下降；新興市場債務在2022年創下98萬億美元新紀錄

【23：50】微軟（美：MSFT.O）周三宣布，為iPhone和Android發布新的必應和Edge預覽版應用程序，其中包括語音搜索和訪問AI聊天機器人等新功能。在必應移動應用程序中，用戶可以點擊必應表徵圖開始聊天會話，可以通過文本或語音提出各種問題。

【23：18】百度（美：BIDU）快速跌3%，熱門中概股多數回落，萬國數據（美：GDS）跌約3%，拼多多（美：PDD）、小鵬汽車（美：XPEV）跌約2%。

【23：12】美股新能源車股下挫，法拉第未來（美：FFIE）跌超4%，Nikola（美：NKLA）跌近4%，理想汽車（美：LI）跌近3%，特斯拉（美：TSLA）、Rivian（美：RIVN）跌超2%。

【22：30】市場觀望聯儲局會議紀錄，道指開市升45點 納指升0.3%

【21：51】【儲局官員】鷹王布拉德促FOMC 應立即激進加息免悔恨

【19：01】【愛奇藝業績】愛奇藝長視頻殺出血路 盤前升8%

【17：58】【百度9888】百度李彥宏：中國AI市場將迎來爆發性的需求增長 百度正站在浪潮之巔

【17：17】【裁員潮】諮詢業龍頭麥肯鍚計劃裁減2000人 為公司史上最大規模裁員

【17：09】【業績︱百度】百度上季經調整純利多賺32%至53.7億人幣 勝預期 另宣布50億美元回購計劃

【16：26】【會計師行】中國傳要求國企逐漸停用「Big 4」 以保障數據安全

【15：53】【財政預算案2023】馬會：徵收「額外足球博彩稅」 將對慈善信託基金的撥款產生重大影響

【12：38】亞洲時段，美股期貨回穩，道指期貨升52點，報33214點，納指期貨升0.3%，報12132點，標指期貨升0.2%，報4014點。

【08：20】【美企業績】Coinbase上季轉虧但仍勝預期 盤後一度升逾3%

【07：45】【TSLA】Tesla傳或啟用4D雷達 Arbe Robotics收市升5成

【07：41】【挽留人才】企業測試每周4天工作制 生產效率提升 員工：工作壓力減兼健康有改善

====以下為2月21日美股市況====

美國PMI數據強勁，服務業PMI重上50水平，遠超預期，儲局加息空間加大，美國10年期債息直撲4厘水平；沃爾瑪和家得寶業績預測令人失望，投資者憂慮加息削弱盈利，道指跌勢擴大，曾瀉710點。

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截至今晨5時（即收市），道指跌697點，報33129點；標指跌81點，報3997點；納指挫294點或2.5%，報11492點。美國10年債息報3.96厘，升0.132厘，美滙指數報104.18。恒指夜期跌56點，收報20490點。

家得寶上季每股盈利高於市場預期；惟收入略低於預期；預料全年銷售額持平，經調整後每股盈利將出現下滑。家得寶股價瀉7.06%。

沃爾瑪上季經調整後每股盈利1.71美元優於市場預期，不過預測全年每股盈利預測5.9至6.05美元，低於市場預期。

普京表示將繼續與烏克蘭戰爭，直到實現俄羅斯的目標，並指如果美國及盟國向基輔提供遠程飛彈，將遭遇強烈反應。

2月24日烏克蘭戰爭將滿一周年，普京表示，將暫停遵守《俄羅斯聯邦和美國關於進一步削減和限制進攻性戰略武器措施條約》（新裁武條約）；俄美之間限制核武等戰略武器的最後一份條約至此受到打擊。該條約於2021年延長，原本將於2026年到期。

普京指，俄羅斯將不允許美國和北大西洋公約組織視察其核設施，但不會首先恢復核武器試驗。

英鎊升0.6%，報1.2116，英國製造業PMI初值由47升至49.2，超預期的47.5。服務業PMI初值由48.7升至53.3，超預期的49.2。

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即市走勢︰

【23：00】【ChatGPT】內地據報禁境內訪問境外ChatGPT代理服務

【22：45】【美國經濟數據】美國2月Markit製造業PMI初值升至47.8 略高於預期 服務業PMI突破榮枯綫

【22：28】道指低開305點，報33520點，納指跌1.3%，報11640點，標指跌36點，報4041點。

【22：25】【TSLA】Tesla傳回歸4D雷達 Arbe Robotics盤前急飈最多77%

【21：08】【歐洲經濟】英鎊抽升受惠數據佳 英國製造業及服務業PMI報捷 德國經濟信心連升5個月

【20：24】【業績｜美股】家得寶業績遜預期 2023財年指引謹慎 盤前跌逾4%

【20：20】【美股焦點】拆解美債息走勢波動 10年期美債息再撲3.9厘

【19：46】普京表示將繼續與烏克蘭戰爭，直到實現俄羅斯的目標，並指如果美國及盟國向基輔提供遠程飛彈，將遭遇強烈反應。

【18：13】道指期貨跌173點，納指期貨跌0.9%，標指期貨跌27點。

【18：12】【大行看法】高盛：三大憂慮累長倉基金在中資股的倉位仍較低

【17：48】【瑞信股價】瑞信新低 瑞士監管機構據報正審查瑞信主席 去年有關客戶資金流走已逆轉的情況

【16：49】【孫正義旗下】孫正義續質押其軟銀股份 累計增至35%

【15：57】【螞蟻集團】螞蟻與NBA中國達成戰略合作 NBA視頻將登陸支付寶

【15：07】【投行裁員】摩根大通據報削減30名亞太區銀行家、以駐大中華為主 佔該區投行員工少於5%

【15：05】【業績｜中概股】搜狐去年第四季錄700萬美元虧損 收入按年倒退17%

【12：06】道指期貨跌129點，報33737點；標指期貨跌17點，報4070點，納指期貨跌43點或0.3%，報12346點。

【10：35】【投行人事】瑞士監管機構據報正審查瑞信主席 去年有關客戶資金流走已逆轉的情況

【08：33】【美股焦點】摩通：此波反彈行情料將消退 排除經濟衰退的可能性仍為時尚早

【ET財智Talk】恒指全年走勢先低後高？ 東亞銀行李振豪分析中港股市最值博板塊

====以下為2月20日美股市況====

美國周一華盛頓誕辰紀念日，美股休市。在俄烏戰爭一周年，美國總統拜登在空襲警報聲中訪問烏克蘭首都基輔，短暫停留後離開，歐洲股市靠穩，歐盟STOXX50指數跌0.1%。油價微升約1%，紐約期油報77.13美元，布蘭特期油報83.99美元。

美股期貨偏軟，道指期貨跌87點，報33779點，標指期貨跌0.3%，報4075點，納指期貨升0.2%，報12366點。

美國本周焦點將落於周五（24日）公布的1月PCE指數。另外，聯儲局周四（23日）亦會公布議息會議紀錄。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】周五公布1月核心PCE 料按年升幅僅輕微回落 市場關注聯儲局會議紀錄

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即市走勢︰

【03：45】美股期貨偏軟，道指期貨跌87點，報33779點，標指期貨跌0.3%，報4075點，納指期貨升0.2%，報12366點。

【18：58】【日圓走勢】市場關注日本央行下月政策會議 黑田東彥或用行動助央行平穩過渡

【16：41】【加密貨幣】證監會就監管虛擬資產交易平台展開諮詢 擬容許散戶參與大型代幣交易

【16：20】【ChatGPT】微軟旗下AI版Bing據報將引入廣告 開闢賺錢新招

【15：40】【保險公司】富衛收購大馬壽險公司Gibraltar BSN 據報代價少於2500萬美元

【14：30】【港元拆息】1個月HIBOR連升4日至2.6厘 隔夜拆息升穿3厘

【11：59】【騰訊700】騰訊XR據報計劃引進Meta Quest 2 惟未確定上市時間

【12：09】道指期貨跌2點，報33864點，標指期貨跌不足1點，報4087點，納指期貨升3點，報12393點。

【09：00】【FB母企】Meta推「Meta Verified」付費訂閱服務 月費11.99美元起

【07：30】【AMZN】亞馬遜要求員工每周3天回辦公室工作 5月起生效

【07：30】美股上周五個別發展，投資者憂慮美國通脹加劇，可能促使聯儲局繼續大幅加息，聯儲局官員鷹派言論下，道指受壓一度跌179點或0.5%，納指亦曾跌1.5%，道指憑醫藥股發力，尾市掉頭向上。道指上周五倒升129點或0.4%，收報33826點；納指跌0.6%，收報11787點；標指跌0.3%，收報4079點。

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責任編輯︰梁浩碩