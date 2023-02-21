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【美股期貨】美長債息升1%見3.87厘　道指期貨跌173點　納指期貨跌近1%（不斷更新）

股市 18:20 2023/02/21

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美國10年期債息升逾1%，報3.87厘，累美股期貨下跌，道指期貨跌173點，納指期貨跌0.9%，標指期貨跌27點。美國今日將會公布2月製造業及服務業PMI初值、二手樓銷售數據。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【18：13】道指期貨跌173點，納指期貨跌0.9%，標指期貨跌27點。

【12：06】道指期貨跌129點，報33737點；標指期貨跌17點，報4070點，納指期貨跌43點或0.3%，報12346點。

【10：35】【投行人事】瑞士監管機構據報正審查瑞信主席　去年有關客戶資金流走已逆轉的情況

【08：33】【美股焦點】摩通：此波反彈行情料將消退　排除經濟衰退的可能性仍為時尚早

 

====以下為2月20日美股市況====

 

美國周一華盛頓誕辰紀念日，美股休市。在俄烏戰爭一周年，美國總統拜登在空襲警報聲中訪問烏克蘭首都基輔，短暫停留後離開，歐洲股市靠穩，歐盟STOXX50指數跌0.1%。油價微升約1%，紐約期油報77.13美元，布蘭特期油報83.99美元。

美股期貨偏軟，道指期貨跌87點，報33779點，標指期貨跌0.3%，報4075點，納指期貨升0.2%，報12366點。

美國本周焦點將落於周五（24日）公布的1月PCE指數。另外，聯儲局周四（23日）亦會公布議息會議紀錄。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】周五公布1月核心PCE　料按年升幅僅輕微回落　市場關注聯儲局會議紀錄

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即市走勢︰

【03：45】美股期貨偏軟，道指期貨跌87點，報33779點，標指期貨跌0.3%，報4075點，納指期貨升0.2%，報12366點。

【18：58】【日圓走勢】市場關注日本央行下月政策會議　 黑田東彥或用行動助央行平穩過渡

【16：41】【加密貨幣】證監會就監管虛擬資產交易平台展開諮詢　擬容許散戶參與大型代幣交易

【16：20】【ChatGPT】微軟旗下AI版Bing據報將引入廣告　開闢賺錢新招

【15：40】【保險公司】富衛收購大馬壽險公司Gibraltar BSN　據報代價少於2500萬美元

【14：30】【港元拆息】1個月HIBOR連升4日至2.6厘　隔夜拆息升穿3厘

【11：59】【騰訊700】騰訊XR據報計劃引進Meta Quest 2　惟未確定上市時間

【12：09】道指期貨跌2點，報33864點，標指期貨跌不足1點，報4087點，納指期貨升3點，報12393點。

【09：00】【FB母企】Meta推「Meta Verified」付費訂閱服務　月費11.99美元起

【07：30】【AMZN】亞馬遜要求員工每周3天回辦公室工作　5月起生效

【07：30】美股上周五個別發展，投資者憂慮美國通脹加劇，可能促使聯儲局繼續大幅加息，聯儲局官員鷹派言論下，道指受壓一度跌179點或0.5%，納指亦曾跌1.5%，道指憑醫藥股發力，尾市掉頭向上。道指上周五倒升129點或0.4%，收報33826點；納指跌0.6%，收報11787點；標指跌0.3%，收報4079點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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