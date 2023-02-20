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【美股期貨】美股周一休市　美期變動不大、道指期貨微跌2點（不斷更新）

股市 12:26 2023/02/20

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美國周一華盛頓誕辰紀念日，美股休市。美股期貨周一於亞洲時段變動不大，道指期貨跌2點，報33864點，標指期貨跌不足1點，報4087點，納指期貨升3點，報12393點。至於美國本周焦點將落於周五（24日）公布的1月PCE指數。另外，聯儲局周四（23日）亦會議息會議紀錄。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】周五公布1月核心PCE　料按年升幅僅輕微回落　市場關注聯儲局會議紀錄

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即市走勢︰

【12：09】道指期貨跌2點，報33864點，標指期貨跌不足1點，報4087點，納指期貨升3點，報12393點。

【09：00】【FB母企】Meta推「Meta Verified」付費訂閱服務　月費11.99美元起

【07：30】【AMZN】亞馬遜要求員工每周3天回辦公室工作　5月起生效

【07：30】美股上周五個別發展，投資者憂慮美國通脹加劇，可能促使聯儲局繼續大幅加息，聯儲局官員鷹派言論下，道指受壓一度跌179點或0.5%，納指亦曾跌1.5%，道指憑醫藥股發力，尾市掉頭向上。道指上周五倒升129點或0.4%，收報33826點；納指跌0.6%，收報11787點；標指跌0.3%，收報4079點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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