【美股期貨】總統日拜登空襲警報聲中快閃基輔　美股休市　美股期貨靠穩（不斷更新）

美國周一華盛頓誕辰紀念日，美股休市。在俄烏戰爭一周年，美國總統拜登在空襲警報聲中訪問烏克蘭首都基輔，短暫停留後，現已離開，市場未有太多解讀，歐洲股市表現平靜。

美股期貨變動不大，道指期貨跌75點，報33791點，標指期貨跌0.1%，報4082點，納指期貨升0.1%，報12399點。

美國本周焦點將落於周五（24日）公布的1月PCE指數。另外，聯儲局周四（23日）亦會公布議息會議紀錄。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】周五公布1月核心PCE 料按年升幅僅輕微回落 市場關注聯儲局會議紀錄

▼ 點擊圖片放大 +2

即市走勢︰

【18：58】【日圓走勢】市場關注日本央行下月政策會議 黑田東彥或用行動助央行平穩過渡

【16：41】【加密貨幣】證監會就監管虛擬資產交易平台展開諮詢 擬容許散戶參與大型代幣交易

【16：20】【ChatGPT】微軟旗下AI版Bing據報將引入廣告 開闢賺錢新招

【15：40】【保險公司】富衛收購大馬壽險公司Gibraltar BSN 據報代價少於2500萬美元

【14：30】【港元拆息】1個月HIBOR連升4日至2.6厘 隔夜拆息升穿3厘

【11：59】【騰訊700】騰訊XR據報計劃引進Meta Quest 2 惟未確定上市時間

【12：09】道指期貨跌2點，報33864點，標指期貨跌不足1點，報4087點，納指期貨升3點，報12393點。

【09：00】【FB母企】Meta推「Meta Verified」付費訂閱服務 月費11.99美元起

【07：30】【AMZN】亞馬遜要求員工每周3天回辦公室工作 5月起生效

【07：30】美股上周五個別發展，投資者憂慮美國通脹加劇，可能促使聯儲局繼續大幅加息，聯儲局官員鷹派言論下，道指受壓一度跌179點或0.5%，納指亦曾跌1.5%，道指憑醫藥股發力，尾市掉頭向上。道指上周五倒升129點或0.4%，收報33826點；納指跌0.6%，收報11787點；標指跌0.3%，收報4079點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股？