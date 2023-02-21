【美股期貨】普京停禁核條約　美企績遜　道指期貨跌300點　納指期貨跌1.1%（不斷更新）

普京表示將繼續與烏克蘭戰爭，直到實現俄羅斯的目標，並指如果美國及盟國向基輔提供遠程飛彈，將遭遇強烈反應。

2月24日烏克蘭戰爭將滿一周年，普京表示，將暫停遵守《俄羅斯聯邦和美國關於進一步削減和限制進攻性戰略武器措施條約》（新裁武條約）；俄美之間限制核武等戰略武器的最後一份條約至此受到打擊。該條約於2021年延長，原本將於2026年到期。

普京指，俄羅斯將不允許美國和北大西洋公約組織視察其核設施，但不會首先恢復核武器試驗。

美國10年期債息上升，報3.87厘。

美企業績欠佳，道指成分股家得寶（美：HD）上季業績遜預期，美股期貨下跌，道指期貨跌300點，納指期貨跌1.1%，標指期貨跌0.8%。

英鎊升0.6%，報1.2116，英國製造業PMI初值由47升至49.2，超預期的47.5。服務業PMI初值由48.7升至53.3，超預期的49.2。

美國今日將會公布2月製造業及服務業PMI初值、二手樓銷售數據。

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即市走勢︰

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【19：46】普京表示將繼續與烏克蘭戰爭，直到實現俄羅斯的目標，並指如果美國及盟國向基輔提供遠程飛彈，將遭遇強烈反應。

【18：13】道指期貨跌173點，納指期貨跌0.9%，標指期貨跌27點。

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【12：06】道指期貨跌129點，報33737點；標指期貨跌17點，報4070點，納指期貨跌43點或0.3%，報12346點。

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====以下為2月20日美股市況====

美國周一華盛頓誕辰紀念日，美股休市。在俄烏戰爭一周年，美國總統拜登在空襲警報聲中訪問烏克蘭首都基輔，短暫停留後離開，歐洲股市靠穩，歐盟STOXX50指數跌0.1%。油價微升約1%，紐約期油報77.13美元，布蘭特期油報83.99美元。

美股期貨偏軟，道指期貨跌87點，報33779點，標指期貨跌0.3%，報4075點，納指期貨升0.2%，報12366點。

美國本周焦點將落於周五（24日）公布的1月PCE指數。另外，聯儲局周四（23日）亦會公布議息會議紀錄。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】周五公布1月核心PCE 料按年升幅僅輕微回落 市場關注聯儲局會議紀錄

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即市走勢︰

【03：45】美股期貨偏軟，道指期貨跌87點，報33779點，標指期貨跌0.3%，報4075點，納指期貨升0.2%，報12366點。

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【12：09】道指期貨跌2點，報33864點，標指期貨跌不足1點，報4087點，納指期貨升3點，報12393點。

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【07：30】美股上周五個別發展，投資者憂慮美國通脹加劇，可能促使聯儲局繼續大幅加息，聯儲局官員鷹派言論下，道指受壓一度跌179點或0.5%，納指亦曾跌1.5%，道指憑醫藥股發力，尾市掉頭向上。道指上周五倒升129點或0.4%，收報33826點；納指跌0.6%，收報11787點；標指跌0.3%，收報4079點。

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責任編輯︰梁浩碩

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