【美股市況】市場觀望聯儲局會議紀錄　道指偏軟　納指升0.3%（不斷更新）

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美國10年期債息直撲4厘水平，美股昨經歷大跌後，市場靜待聯儲局會議紀錄，股市開市靠穩，道指升45點，報33174點，納指升0.3%，報11528點，標指升0.1%，報4002點。聯儲局將於明日（23日）公布FOMC會議紀錄。

美滙指數靠穩，暫報104.13，跌不足0.1%。美國10年期債息微跌，暫報3.935厘。

聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard昨日再次強調當局需要利率提高到5厘以上，預期終端利率（Terminal Rate）將達到5.375厘，亦即是由現水平再加息0.75厘，到5.25至5.5厘，坦言儲局只有在到達終端利率時才應該加慢加息步伐。

布拉德坦言市場對美國去年下半年，以及今年出現經濟衰退過分定價，高估了經濟衰退的風險，認為當地經濟較市場想像中更有彈性。他預測今年美國經濟會出現較溫和的增長，通脹將會下降，有機會在年內戰勝通脹。

美國銀行策略師上調對2023年2年期及5年期美債收益率預測，原因是美國經濟再加速和通脹風險。該行上調2023年底兩年期國債收益率預期至3%，之前為2.75%；上調五年期收益率預期至3.15%，之前為3.00%。維持10年期和30年期收益率預測預期分別為3.25%和3.5%不變。

企業消息方面，市場消息指Meta計劃裁員數千人，此前首席執行官預測沒有更多的裁員，不過，Meta新聞發言人Andy Stone表示，有關該公司裁員、重組的報道不屬實。

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即市走勢︰

【00：23】市場消息：迪克體育用品（Dick's Sporting Goods）同意從沃爾瑪(美：WMT)收購戶外用品零售商Moosejaw。

【00：18】Meta新聞發言人Andy Stone表示，有關該公司裁員、重組的報導不屬實。

【23：18】百度(美:BIDU)快速跌3%，熱門中概股多數回落，萬國數據(美:GDS)跌約3%，拼多多(美:PDD)、小鵬汽車(美:XPEV)跌約2%。

【23：12】美股新能源車股下挫，法拉第未來(美:FFIE)跌超4%，Nikola(美:NKLA)跌近4%，理想汽車(美:LI)跌近3%，特斯拉(美:TSLA)、Rivian(美:RIVN)跌超2%。

【22：30】市場觀望聯儲局會議紀錄，道指開市升45點 納指升0.3%

【21：51】【儲局官員】鷹王布拉德促FOMC 應立即激進加息免悔恨

【19：01】【愛奇藝業績】愛奇藝長視頻殺出血路 盤前升8%

【17：58】【百度9888】百度李彥宏：中國AI市場將迎來爆發性的需求增長 百度正站在浪潮之巔

【17：17】【裁員潮】諮詢業龍頭麥肯鍚計劃裁減2000人 為公司史上最大規模裁員

【17：09】【業績︱百度】百度上季經調整純利多賺32%至53.7億人幣 勝預期 另宣布50億美元回購計劃

【16：26】【會計師行】中國傳要求國企逐漸停用「Big 4」 以保障數據安全

【15：53】【財政預算案2023】馬會：徵收「額外足球博彩稅」 將對慈善信託基金的撥款產生重大影響

【12：38】亞洲時段，美股期貨回穩，道指期貨升52點，報33214點，納指期貨升0.3%，報12132點，標指期貨升0.2%，報4014點。

【08：20】【美企業績】Coinbase上季轉虧但仍勝預期 盤後一度升逾3%

【07：45】【TSLA】Tesla傳或啟用4D雷達 Arbe Robotics收市升5成

【07：41】【挽留人才】企業測試每周4天工作制 生產效率提升 員工：工作壓力減兼健康有改善

====以下為2月21日美股市況====

美國PMI數據強勁，服務業PMI重上50水平，遠超預期，儲局加息空間加大，美國10年期債息直撲4厘水平；沃爾瑪和家得寶業績預測令人失望，投資者憂慮加息削弱盈利，道指跌勢擴大，曾瀉710點。

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截至今晨5時（即收市），道指跌697點，報33129點；標指跌81點，報3997點；納指挫294點或2.5%，報11492點。美國10年債息報3.96厘，升0.132厘，美滙指數報104.18。恒指夜期跌56點，收報20490點。

家得寶上季每股盈利高於市場預期；惟收入略低於預期；預料全年銷售額持平，經調整後每股盈利將出現下滑。家得寶股價瀉7.06%。

沃爾瑪上季經調整後每股盈利1.71美元優於市場預期，不過預測全年每股盈利預測5.9至6.05美元，低於市場預期。

普京表示將繼續與烏克蘭戰爭，直到實現俄羅斯的目標，並指如果美國及盟國向基輔提供遠程飛彈，將遭遇強烈反應。

2月24日烏克蘭戰爭將滿一周年，普京表示，將暫停遵守《俄羅斯聯邦和美國關於進一步削減和限制進攻性戰略武器措施條約》（新裁武條約）；俄美之間限制核武等戰略武器的最後一份條約至此受到打擊。該條約於2021年延長，原本將於2026年到期。

普京指，俄羅斯將不允許美國和北大西洋公約組織視察其核設施，但不會首先恢復核武器試驗。

英鎊升0.6%，報1.2116，英國製造業PMI初值由47升至49.2，超預期的47.5。服務業PMI初值由48.7升至53.3，超預期的49.2。

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即市走勢︰

【23：00】【ChatGPT】內地據報禁境內訪問境外ChatGPT代理服務

【22：45】【美國經濟數據】美國2月Markit製造業PMI初值升至47.8 略高於預期 服務業PMI突破榮枯綫

【22：28】道指低開305點，報33520點，納指跌1.3%，報11640點，標指跌36點，報4041點。

【22：25】【TSLA】Tesla傳回歸4D雷達 Arbe Robotics盤前急飈最多77%

【21：08】【歐洲經濟】英鎊抽升受惠數據佳 英國製造業及服務業PMI報捷 德國經濟信心連升5個月

【20：24】【業績｜美股】家得寶業績遜預期 2023財年指引謹慎 盤前跌逾4%

【20：20】【美股焦點】拆解美債息走勢波動 10年期美債息再撲3.9厘

【19：46】普京表示將繼續與烏克蘭戰爭，直到實現俄羅斯的目標，並指如果美國及盟國向基輔提供遠程飛彈，將遭遇強烈反應。

【18：13】道指期貨跌173點，納指期貨跌0.9%，標指期貨跌27點。

【18：12】【大行看法】高盛：三大憂慮累長倉基金在中資股的倉位仍較低

【17：48】【瑞信股價】瑞信新低 瑞士監管機構據報正審查瑞信主席 去年有關客戶資金流走已逆轉的情況

【16：49】【孫正義旗下】孫正義續質押其軟銀股份 累計增至35%

【15：57】【螞蟻集團】螞蟻與NBA中國達成戰略合作 NBA視頻將登陸支付寶

【15：07】【投行裁員】摩根大通據報削減30名亞太區銀行家、以駐大中華為主 佔該區投行員工少於5%

【15：05】【業績｜中概股】搜狐去年第四季錄700萬美元虧損 收入按年倒退17%

【12：06】道指期貨跌129點，報33737點；標指期貨跌17點，報4070點，納指期貨跌43點或0.3%，報12346點。

【10：35】【投行人事】瑞士監管機構據報正審查瑞信主席 去年有關客戶資金流走已逆轉的情況

【08：33】【美股焦點】摩通：此波反彈行情料將消退 排除經濟衰退的可能性仍為時尚早

【ET財智Talk】恒指全年走勢先低後高？ 東亞銀行李振豪分析中港股市最值博板塊

====以下為2月20日美股市況====

美國周一華盛頓誕辰紀念日，美股休市。在俄烏戰爭一周年，美國總統拜登在空襲警報聲中訪問烏克蘭首都基輔，短暫停留後離開，歐洲股市靠穩，歐盟STOXX50指數跌0.1%。油價微升約1%，紐約期油報77.13美元，布蘭特期油報83.99美元。

美股期貨偏軟，道指期貨跌87點，報33779點，標指期貨跌0.3%，報4075點，納指期貨升0.2%，報12366點。

美國本周焦點將落於周五（24日）公布的1月PCE指數。另外，聯儲局周四（23日）亦會公布議息會議紀錄。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】周五公布1月核心PCE 料按年升幅僅輕微回落 市場關注聯儲局會議紀錄

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即市走勢︰

【03：45】美股期貨偏軟，道指期貨跌87點，報33779點，標指期貨跌0.3%，報4075點，納指期貨升0.2%，報12366點。

【18：58】【日圓走勢】市場關注日本央行下月政策會議 黑田東彥或用行動助央行平穩過渡

【16：41】【加密貨幣】證監會就監管虛擬資產交易平台展開諮詢 擬容許散戶參與大型代幣交易

【16：20】【ChatGPT】微軟旗下AI版Bing據報將引入廣告 開闢賺錢新招

【15：40】【保險公司】富衛收購大馬壽險公司Gibraltar BSN 據報代價少於2500萬美元

【14：30】【港元拆息】1個月HIBOR連升4日至2.6厘 隔夜拆息升穿3厘

【11：59】【騰訊700】騰訊XR據報計劃引進Meta Quest 2 惟未確定上市時間

【12：09】道指期貨跌2點，報33864點，標指期貨跌不足1點，報4087點，納指期貨升3點，報12393點。

【09：00】【FB母企】Meta推「Meta Verified」付費訂閱服務 月費11.99美元起

【07：30】【AMZN】亞馬遜要求員工每周3天回辦公室工作 5月起生效

【07：30】美股上周五個別發展，投資者憂慮美國通脹加劇，可能促使聯儲局繼續大幅加息，聯儲局官員鷹派言論下，道指受壓一度跌179點或0.5%，納指亦曾跌1.5%，道指憑醫藥股發力，尾市掉頭向上。道指上周五倒升129點或0.4%，收報33826點；納指跌0.6%，收報11787點；標指跌0.3%，收報4079點。

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責任編輯︰梁浩碩