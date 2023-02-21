低碳投資組合的量度及實踐

氣候變化投資近年已成為投資市場上的焦點，不少資產管理公司已致力協助投資者應對邁向低碳經濟時的挑戰和環境效益。根據晨星的數據，截至2022年9月，全球以氣候為主題的基金和交易所買賣基金﹙ETF﹚的發行量由2021年的860隻大幅增加至1,140隻。受惠於中國政府致力實現2030年前實現碳達峰，及於2060年前實現碳中和的目標，中國於2021年氣候相關的資產管理規模高達467億美元，成為歐洲以外最大的氣候投資市場。隨著更多措施出台以促進低碳經濟，投資者亦可透過低碳投資乘政策之風，於貫徹其投資理念的同時，獲得相應的潛在回報。下文先向大家講解實踐低碳投資組合的方法，以及如何量度投資組合的碳足跡。

四個方法實踐低碳投資

普遍而言，資產管理公司可透過以下四個方法去實踐氣候或低碳投資策略：

一、負面篩選：基於ESG標準，從投資組合中剔除特定行業或公司，如剔除燃煤相關企業；

二、最佳選擇法：在投資組合中增持對某特定條件評分高的公司以獎勵在這些指標領先的公司；

三、將氣候相關風險因素融入估值法：在對企業進行基本面分析時將氣候相關風險反映在企業的收益表和估值上；

四、主題基金：基金以某一特定主題為投資策略的基金，如新能源行業基金及碳中和主題基金等。

如何量度投資組合的碳足跡

現時市場量度投資組合碳足跡的普遍做法是以投資組合內的資產市值，和各個資產的碳強度，計算出投資組合的加權平均碳強度，並以每百萬投資額所產生的二氧化碳當量為單位列示。碳強度（Carbon Intensity）是以一間公司產生的溫室氣體排放量（二氧化碳排放噸數）除以該公司收益（按百萬美元計）計算得出。該數值用於衡量公司的溫室氣體排放量與其產生的收益的相關性。而根據目前通用的「溫室氣體盤查議定書」，企業的溫室氣體排放可分為三大範圍，分別是：

範圍1是由公司擁有或控制的來源所產生的直接溫室氣體排放，如來自燃燒燃料以產生電力、熱能，或企業的設備及系統運作時釋放的溫室氣體等；

範圍2則來自公司外購能源而產生的間接排放，如企業向能源公司購買的電力等；

範圍3是因公司活動而產生的溫室氣體排放，但排放來源並非由該公司擁有或控制，如公司產業鏈上下游活動所產生的溫室氣體排放。

由於範圍3的數據比較難收集和準確計算，因此目前市場上計算投資組合碳足跡主以範圍1和範圍2的溫室氣體排放量作為計算標準。

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