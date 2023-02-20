▲ 【騰訊700】騰訊XR據報計劃引進Meta Quest 2 惟未確定上市時間

騰訊 （00700） 上周表示其XR（X-Reality/Extended Reality，延展實境）團隊變更硬件發展路徑。據內媒報道，騰訊XR部門僅留下了少量員工，未來將推進引入Meta（美：META）旗下的VR設備Oculus Quest 2。

報道指，騰訊XR部門大撤退，但這不代表騰訊完全放棄對XR計劃的探索。2019年，騰訊曾經與任天堂達成引進合作，當時雙方的合作方式是由騰訊代理銷售國行版Switch，並且負責線下渠道的鋪設，雙方一起推進遊戲的本地化翻譯。消息人士指，與Quest 2的合作也將參照這一模式運作。

今年1月份騰訊XR業務暫停之後，臨時負責接管的部門總經理為錢賡，也是騰訊遊戲任天堂合作部的總經理。不過，Quest 2國行版未來具體的上線時間，目前尚未明確。此計劃在去年11月份當時XR部門負責人沈黎離職後便開始推進，至今籌備了4個月左右，接下來由 互動娛樂事業群（ IEG ）負責。

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編輯：姚卓然