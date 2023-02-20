【國策點睇】中央地方加碼引外資 高技術製造為布局重點

據內地報道，中國商務部部長王文濤赴山東煙台、青島調研吸引和利用外資情況時表示，商務部將會同相關部門和各地方持續擴大市場准入，全面優化營商環境，努力把優質存量外資留下來，把更多高質量外資吸引過來。近期從中央到地方都在加碼招商引資，鼓勵外商企業到華投資興業。專家認為在政策效應下，全年吸收外資有望保持良好態勢，實現穩存量、擴增量、提質量。其中，高技術製造業、高技術服務業等領域將繼續成為外資布局重點。

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早前，中國貿促會對160多家在華外資企業和外國商協會進行調研的結果顯示，99.4%的受訪外資企業對2023年中國經濟發展前景更有信心，表示將繼續在中國投資興業，分享中國的發展紅利。例如，寶潔（P&G）大中華區董事長、首席執行官許敏在廣東省高質量發展大會上表示，將把寶潔國際貿易供應鏈控制中心從歐洲遷至廣東。

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今年1月1日，《鼓勵外商投資產業目錄（2022年版）》正式生效施行，總條目1,474條，與上一版相比，增加239條、修改167條。增加的條目數量達到近年來新高。從地方層面看，絕大多數地方就吸引和擴大外資作出工作部署，為支持地方更好開展招商引資工作，商務部明確，今年將指導各地組織開展投資促進活動，依托雙邊投資促進工作機制和駐外經商機構等，搭建跨國公司與地方招商引資溝通交流平台，為各地投資洽談提供便利。

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責任編輯：林衛