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【HSBC滙豐】滙豐與大股東平保關係現裂痕有段古？　傳跟平保入局滙豐遭拒有關

股市 11:57 2023/02/20

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滙豐與大股東平保關係現裂痕有段古？　傳跟平保入局滙豐遭拒有關

HSBC滙豐 （00005） 此前遇到股東建議分拆亞洲業務，單一最大股東中國平安 （02318） 被視為主要推手。過去滙豐和平保一直相處融洽，但據《華爾街日報》引述消息人士指，滙豐與平保關係出現裂痕源於數年前，包括平保曾提出派代表加入滙控董事會遭拒，以及共同開展新業務計劃不了了之。

中國平安於2017年首次披露成為滙豐控股大股東不久，據消息人士指，平保當時要求派代表加入滙豐的董事會，惟被滙豐主席杜嘉祺（Mark Tucker）拒絕。另有消息人士指，平保目前並尋求取得董事會的一席位。

同一時間，據指，平保創始人兼董事長馬明哲向滙豐提出共同開展新業務，但最終計劃並沒有太大進展。而兩家公司在部份領域本身已有合作。

杜嘉祺及馬明哲據悉已相識數十年，並在2010年代各自帶領保險公司走過快速增長的時期。杜嘉祺在2017年加入滙豐前，曾出任友邦 （01299） 首席執行官兼總裁，以及保誠集團亞洲創始人及行政總裁。

滙豐此前已傳出被平保施壓進行重組，到去年有股東提到分拆亞洲業務後，平保表態支持。平安資產管理董事長黃勇於去年11月表示，近年滙豐在多項市場排名及營業指標等均遜於同業，滙豐有必要進行包括裁員等更進取的削減成本方案，並將更多資源調撥至亞洲，才能真正落實「重返亞洲」戰略。

滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）去年8月時曾提到，平保進入董事會可能會有潛在的利益衝益，因為兩家公司部份業務及市場重疊。

消息人士亦指，儘管滙豐深陷中國與西方地緣政治緊張局勢加劇的困境，但滙豐高管得出的結論是，平安的干預是出於財務，而非政治原因。

【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股？

開市追揸沽
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編輯：袁諾曦

港股 滙豐控股（00005） 中國平安（02318）
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