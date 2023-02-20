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【券商點睇】家裝家居成第二增長曲綫 貝殼凸顯平台化優勢

股樓投資 11:58 2023/02/20

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開源證券指出，貝殼（02423）為中國最大的綫上綫下房地產交易平台，率先提出「真房源」行業標準建立品牌效應。借助基礎設施能力和流量優勢，貝殼向新房市場擴張，並逐步探索家裝等住房後市場變現。截至2021年底，貝殼平台房產經紀品牌和活躍門店數分別為300個和超過4.5萬家門店。

【同場加映】溫股知新：調整未完成 復常股最醒

溫股知新
【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

中長期存量房市場經紀服務滲透率逐步見頂，貝殼借助平台化市場份額有望持續提升；新房業務整體交易量面臨均值下降壓力，但新房渠道及貝殼市場份額均存在提升空間。此外，目前貝殼在家裝家居領域借助併購聖都家裝完成綫下整裝從0到100進程，未來隨能力整合疊加流量優勢有望搭建全國整裝模式，驅動成為第二增長曲綫。

【延伸閱讀】ChatGPT大熱： 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁

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該行認為，房產經紀與地產周期緊密相關，2022年受疫情及宏觀環境影響交易規模有所下滑，短期政策寬鬆及宏觀經濟復甦驅動交易量回暖，中長期平台化驅動房產經紀市場份額持續提升，家裝家居領域有望複製貝殼房產經紀業務成為第二增長曲綫，首次覆蓋給予「買入」評級。

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責任編輯：林衛

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