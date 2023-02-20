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美國人申請黃金簽證數字急增 首超所有國家

環球社會熱點 12:30 2023/02/20

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英國顧問公司Henley & Partners研究指，美國人申請歐洲黃金簽證及護照投資移民計劃的數字近年急增，更首次超越其餘所有國家的申請人數。由於葡萄牙和愛爾蘭等國相繼收緊投資移民，馬耳他被視為最後提供黃金護照的國家。

葡萄牙廢除黃金簽證計劃 解決炒貴樓價住屋危機 【下一頁】

Henley & Partners發表《2023美國財富報告》，指美國富人就黃金簽證及護照的諮詢量，較2019年大幅增加近4倍半。

過往數據顯示「黃金護照」投資移民申請者當中，通常中俄國民比例佔最多，不過今次為美國首次超越其餘國家。

報告預計全球的百萬富翁移民數字會激增至12.5萬人，較2015年的6.4萬人幾乎增加一倍。

Henley & Partners指，葡萄牙黃金簽證計劃最受美國客戶歡迎，但葡萄牙上周緊隨愛爾蘭部分關閉計劃。

愛爾蘭廢除「黃金簽證」 停止接受新申請 【下一頁】

至於馬耳他則是目前唯一仍提供黃金護照、外國人無需擁有長期居留權等真正聯繫，也可透過直接投資入籍成為公民的歐盟國家。

Henley & Partners透露，由於外國人可直接投資房地產入籍，馬耳他是第二受美國人歡迎的移民計劃。

外國人如要獲得黃金護照，必須於馬耳他投資59萬至74萬歐元（約493.3萬至618.7萬港元），購買價值最少70萬歐元（約585.3萬港元）的房產或每年最少繳付1.6萬歐元（約13.4萬港元）租金並持續5年。申請人也要額外向該國捐贈1萬歐元（約8.4萬港元），並繳付2.65萬歐元（約22.2萬港元）的按金等費用。

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責任編輯：鄭錦玲

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