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【券商點睇】新國標落地改善行業格局 飛鶴市佔率穩步升

股樓投資 11:56 2023/02/20

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光大證券指出，隨着新國標出台，將帶來行業集中度提升。中長期來看，國內競爭格局或為國產三大品牌鼎立，外資品牌份額進一步壓縮。新國標產品方面，飛鶴（06186）擁有最多的新國標產品，有望支撐其在新一輪競爭中取得優勢。由於2022年國內疫情反覆，預計今年上半年出生人口數量仍承壓，下半年或有改善趨勢，整體來看嬰配粉行業需求層面仍有不小壓力。

【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

溫股知新
【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

從收入來看，該行預計2022年全年公司收入單位數降幅，今年首兩個月銷售仍會有所承壓。根據渠道跟蹤，2022年下半年經銷商庫存收入比維持在1.5至1.8倍的標準區間，今年初由於出貨承壓，目前經銷商庫存收入比略微增長至2倍左右。現時公司估值處於近3年較低水平，2022年11月以來，港股必需消費板塊超跌反彈，主因是海外資金回流，如聯儲局加息節奏放緩，資金壓力得到一定緩解；防疫政策出現緩和，市場對經濟恢復的預期增強。

【延伸閱讀】2023年部署：聚焦通關及通脹  兔年值留意的10大收息股【見下頁

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光大指出，飛鶴本身渠道調整基本接近尾聲，截至2月17日，飛鶴本輪反彈48%，超過必需消費指數漲幅。反彈後，當前飛鶴預測市盈率仍處在近3年均值負一倍標準差附近。該行維持公司2022至2024年的盈利預測，當前股價對應2022-2024年市盈率為9倍、8倍和7倍。飛鶴是國內奶粉行業中的龍頭，擁有強品牌力以及渠道把控力，市場份額仍在穩步提升，維持「增持」評級。

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責任編輯：林衛

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