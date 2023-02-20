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北韓3日兩射導彈 金與正：將太平洋當自家射擊場

環球政治 11:48 2023/02/20

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北韓周一（20日）再次發射導彈，為3日內第2度。北韓領袖金正恩胞妹﹑勞動黨副部長金與正宣稱，將取決於美軍行動性質，決定把太平洋當成自家射擊場的頻率。

挪威檢獲北韓盜竊加密貨幣 價值約4560萬 【下一頁】

美韓聯合軍演後一日，北韓官媒周一報稱，軍隊當日發射2枚600毫米超大型火箭炮，並揚言只需4枚同類炮彈即可摧毀敵方軍用機場。

南韓聯合參謀本部同日表示，軍方探測到北韓在當日上午7時在平安南道肅川一帶向東海發射兩枚短程彈道導彈，分別在飛行不足400公里後落在朝鮮半島以東海域。

聯合參謀本部譴責北韓，直指行動挑釁朝鮮半島及國際社會的和平穩定，明顯違反聯合國安全理事會決議，敦促北韓立即停止同類行動。聯合參謀本部表明，美韓密切合作追蹤及監視有關動向，保持高度戒備及堅決應對挑釁。

北韓飢荒問題疑惡化 傳逾20年來首減軍隊糧食配給 【下一頁】

金與正則在官媒朝中社發話，表明北韓清楚美軍在朝鮮半島的戰略打擊行動日益活躍，正密切分析行動對北韓國家安全的影響。金與正指北韓利用今次行動重申，如認定美軍行動對北韓帶來任何直接或間接憂慮，將相應作出應對。

金與正亦聲言，北韓把太平洋當作自家射擊場的頻率，將取決於美軍行動的性質。她亦重申，北韓要令激化朝鮮半島局勢之人付出代價。

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責任編輯：吳漢培

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