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【Microsoft vs Google】Microsoft Bing變革　以AI推廣告

科技 11:49 2023/02/20

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Microsoft近日向廣告商展示最新版本搜尋引擎Bing，預期會在搜尋結果加入付費連結。

Microsoft與Google母企Alphabet在上星期先後發表最新AI聊天機械人技術，Microsoft新版搜尋引擎Bing更被視為對抗Google壟斷巿場的強大策略。Microsoft 在上周的會議中，向廣告商展示最新版本的Bing，並預期會在搜尋結果加入付費連結。

Microsoft表示，新版本的搜尋引擎Bing將提供更人性化的回覆，期望借此令更多用戶使用Microsoft搜尋功能，然後吸引更多廣告商在Bing投放廣告。Microsoft亦認為Bing聊天機械人上的廣告比傳統搜尋廣告有較突出的優勢。據《路透社》引述出席的廣告商指，Microsoft會將傳統搜尋廣告放入Bing聊天機械人的回覆內容當中。惟Microsoft拒絕就計劃細節作評論。

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此外，Microsoft亦計劃在Bing聊天機械人上推出另一形式的廣告。《路透社》報道引述廣告商指，此類廣告針對特定行業，如用戶向AI提問哪間是墨西哥最佳酒店時，酒店廣告會在這時彈出。Horizon Media 的副行政總裁亦引述Microsoft指，廣告鏈結將放在Bing AI回覆的底部。

廣告商Omnicom向客戶表示短期內搜尋廣告的盈利和下降，主要因為聊天機械人佔據搜尋頁面。而Microsoft早前預期每百分點的巿場佔有率會為公司帶來20億美元的廣告收入。

Microsoft將加設限制

在推出AI聊天機械人後幾天，該新技術被指脫軌，並且會作未能預計的對話。故Microsoft日前表示，將對聊天機械人加設限制，用戶每天最多只能問50個問題，而每節只限5個。

責任編輯：歐朗欣

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