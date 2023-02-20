▲ 【大行報告】瑞銀：A股正待兩會政策信號出台 稱市場回吐即布局良機

中國兩會將於3月4日及5日召開，瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊表示，近期A股市場總體呈震盪態勢，投資者正在觀察今年經濟復甦的力度與速度，並等待兩會期間的政策信號。

孟磊表示，從過去十年的歷史上來看，A股市場在春節後呈逐步上行態勢（又或春節躁動），其中創業板指的表現領先。該行認為，年初相對寬鬆的流動性環境、經濟和企業盈利資料真空期、以及市場對日益臨近的兩會的政策預期推動市場偏上行。分行業來看，數字經濟產業在春節後通常跑贏市場，而消費板塊表現疲軟。

過去十年A股於兩會期間走勢

該行計算了過去十年間兩會開幕前兩周至閉幕後兩周間A股主要指數的平均表現。該行將兩會前後期間分為三個階段：（1）第一階段（兩會開幕前）：投資者對政策利好有所預期，推動股指上行；（2）第二階段（兩會期間）：由於政策利好已在此前被部分計入股價，股指略有回落；（3）第三階段（兩會閉幕後）：投資者進一步學習政策信號，股指有所反彈。

孟磊指，從該行的管道調研顯示部分公募基金在春節後面臨一定的贖回壓力，不過，認為市場回吐即布局良機。基本面方面，瑞銀證券宏觀團隊預計GDP增速或將在二季度出現明顯反彈。流動性方面，公募基金新發規模滯後於股市表現約三個月，因此場外資金有望在2月開始更大規模地入市。同時，私募基金也或將隨之提高其股票倉位追逐上漲趨勢。全年北向資金淨流入量有望達3000億元以上。該行在風格配置上看好「成長」行業，建議超配電腦、動力電池、家用電器、食品飲料和休閒服務。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：

【中國經濟】中國兩會明年3月4日及5日召開

【大行看法】光銀林樵基：市場靜待業績期及內地兩會 料市況未來幾周持續波動

【2023展望】法國外貿銀行料「兩會」後將解除大部份防疫限制 明年内地GDP將回升至5.5%

編輯：姚卓然