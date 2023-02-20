  • 20°C
香港時間 : 2023220日 (週一) 11:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】瑞銀：A股正待兩會政策信號出台　稱市場回吐即布局良機

股市 11:10 2023/02/20

分享：

分享：

【大行報告】瑞銀：A股正待兩會政策信號出台　稱市場回吐即布局良機

中國兩會將於3月4日及5日召開，瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊表示，近期A股市場總體呈震盪態勢，投資者正在觀察今年經濟復甦的力度與速度，並等待兩會期間的政策信號。

孟磊表示，從過去十年的歷史上來看，A股市場在春節後呈逐步上行態勢（又或春節躁動），其中創業板指的表現領先。該行認為，年初相對寬鬆的流動性環境、經濟和企業盈利資料真空期、以及市場對日益臨近的兩會的政策預期推動市場偏上行。分行業來看，數字經濟產業在春節後通常跑贏市場，而消費板塊表現疲軟。

過去十年A股於兩會期間走勢

該行計算了過去十年間兩會開幕前兩周至閉幕後兩周間A股主要指數的平均表現。該行將兩會前後期間分為三個階段：（1）第一階段（兩會開幕前）：投資者對政策利好有所預期，推動股指上行；（2）第二階段（兩會期間）：由於政策利好已在此前被部分計入股價，股指略有回落；（3）第三階段（兩會閉幕後）：投資者進一步學習政策信號，股指有所反彈。

孟磊指，從該行的管道調研顯示部分公募基金在春節後面臨一定的贖回壓力，不過，認為市場回吐即布局良機。基本面方面，瑞銀證券宏觀團隊預計GDP增速或將在二季度出現明顯反彈。流動性方面，公募基金新發規模滯後於股市表現約三個月，因此場外資金有望在2月開始更大規模地入市。同時，私募基金也或將隨之提高其股票倉位追逐上漲趨勢。全年北向資金淨流入量有望達3000億元以上。該行在風格配置上看好「成長」行業，建議超配電腦、動力電池、家用電器、食品飲料和休閒服務。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：

【中國經濟】中國兩會明年3月4日及5日召開

【大行看法】光銀林樵基：市場靜待業績期及內地兩會　料市況未來幾周持續波動

【2023展望】法國外貿銀行料「兩會」後將解除大部份防疫限制　明年内地GDP將回升至5.5%

編輯：姚卓然

人大政協兩會 財政政策 經濟 股票 A股 公募基金 贖回
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【港股市況】滙豐向好　中資電訊股破頂、中移動升3%　恒指跌百點後轉升（不斷更新）

下一篇文章

【醫藥股】諾輝健康向港交所申請「摘B」　股價升4%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【數字人民幣】中行夥八達通等推數字人民幣跨境消費活動　港人透過自動拍卡機可獲至少200元紅包補貼
【數字人民幣】中行夥八達通等推數字人民幣跨境消費活動　港人透過自動拍卡機可獲至少200元紅包補貼
【財政預算案2023】財政預算案封面選橙色　陳茂波：對香港未來充滿信心及期盼、竭盡全力拼經濟惠民生
【財政預算案2023】財政預算案封面選橙色　陳茂波：對香港未來充滿信心及期盼、竭盡全力拼經濟惠民生
【美股一周前瞻】周五公布1月核心PCE　料按年升幅僅輕微回落　市場關注聯儲局會議紀錄
【美股一周前瞻】周五公布1月核心PCE　料按年升幅僅輕微回落　市場關注聯儲局會議紀錄
【會計師行】安永女員工實名指控遭性騷擾　安永：已啟動獨立內部調查、對不道德行為零容忍
【會計師行】安永女員工實名指控遭性騷擾　安永：已啟動獨立內部調查、對不道德行為零容忍
【馬雲行蹤】馬雲現身澳洲　密會「改變他一生」的人
【馬雲行蹤】馬雲現身澳洲　密會「改變他一生」的人
【港元定存】長息王1年港元定存最高4.1厘　存500萬袋逾20萬
【港元定存】長息王1年港元定存最高4.1厘　存500萬袋逾20萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款