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「英國奧斯卡」險頒錯獎 聽障男星用手語揭曉得主

環球社會熱點 10:56 2023/02/20

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有「英國奧斯卡」之稱的英國電影學院獎（BAFTA）周日（19日）舉行頒獎禮，聽障男星以手語揭曉最佳女配角得主時，因傳譯問題幾乎出現頒錯獎的尷尬畫面。

里安納度想擺脫「女友25歲魔咒」或情定熟女 【下一頁】

聽障男演員Troy Kotsur去年憑《心之旋律》（CODA）斬獲BAFTA最佳男配角等多個獎項，今年負責頒發最佳女配角獎項。

    點擊圖片放大
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Troy Kotsur與手語傳譯員一同站在舞台上，由後者即時翻譯其做出的手語。傳譯員起初公布得主為出演《她説》（She Said）的37歲女星嘉莉慕萊根（Carey Mulligan），當時嘉莉慕萊根在台下明顯露出錯愕的表情。

網民狂嘲Kendall Jenner修圖過度 本尊拍片解畫 【下一頁】

不過過了不久，傳譯員隨即倒抽一口涼氣，更正得主為出演《伊尼舍林的女妖》（The Banshees Of Inisherin）的愛爾蘭女星凱莉康頓（Kerry Condon）。

凱莉康頓上台領獎後，主持理查格蘭特（Richard E Grant）也開玩笑指，嘉莉慕萊根需要心臟除顫器。

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責任編輯：鄭錦玲

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