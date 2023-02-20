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拜登突訪基輔6小時 晤澤連斯基後轉往波蘭（第三版）

環球政治 20:55 2023/02/20

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美國總統拜登（Joe Biden）原定當地時間周一（20日）啟程，在俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發後一周年前夕訪問波蘭。惟拜登突然現身烏克蘭首都基輔，與總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤，逗留約6小時後已轉赴波蘭。

（第三版更新拜登已離開基輔）

【烏克蘭戰爭】歐盟尋團結成員國聯合購武 望加快購軍備增援助 【下一頁】

拜登此行歐洲訪問為期3日至周三（22日），白宮表示他將與波蘭總理總統杜達（Andrzej Duda）及其他東歐盟友領袖會晤，商討如何集體支援烏克蘭及加強北約，但一直強調他未有打算訪問烏克蘭。

惟一如外間預期，拜登果然趁著周一是美國總統日假期的重要日子，在未對外公布行程下到訪烏克蘭。他周一早上8時率先到訪基輔，並與澤連斯基會面，為俄烏戰爭爆發後首次，然後下午2時左右離開，估計乘搭火車返回波蘭。

拜登宣布，美國將增加5億美元（約39億港元）軍事援助，供應包括彈藥﹑反裝甲系統及空中監察雷達，協助烏克蘭保護受空襲的民眾。美國亦將加大對俄羅斯的制裁，尋求阻止俄羅斯戰爭機器。

澤連斯基亦感謝美國的支持，稱自戰爭爆發後，首通援助來電便是白宮打來。拜登則表明，在戰爭周年前夕以美國總統身入來訪極具意義及重要，重申美國對烏克蘭的援助不容置疑。

拜登表明，戰事不止關乎烏克蘭的自由，更多是關於民主。白宮同日發出聲明，指拜登訪問基輔，重新確定美國堅定支持烏克蘭的民主、主權及領土完整。

《紐約時報》報道，拜登乘搭火車由波蘭出發前往基輔。該報指，拜登上周六晚（18日）仍與第一夫人吉爾（Gill Biden）出外食飯，接照白宮行程應是當地時間周一傍晚才會出發前往波蘭，但他最終或因安全理由，在未作任何事前通知下，提前出發並抵達基輔。

俄羅斯軍事高官墜樓身亡 生前管理對烏戰爭資金 【下一頁】

拜登原定預計周二（21日）抵達華波蘭首都華沙（Warsaw），並發表演說。美國國防部發言人柯比（John Kirby）透露，拜登屆時相信將重申，美國會長久支持烏克蘭。

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）周日（19日）受訪時表示，華沙政府將拜登商討加強美軍在當地部署事宜，希望美軍在波蘭永久設有基地，同時繼續增加駐兵。

莫拉維茨基亦感謝美國提供的更現代化武器裝備，如新愛國者防空系統（Patriot systems），認為此舉猶如增加駐軍。

拜登於去年6月時曾提出，永久在波蘭設立美軍總部，應對俄羅斯威脅。

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責任編輯：吳漢培

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