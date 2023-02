拜登突改道先訪基輔 與澤連斯基會晤（第二版）

美國總統拜登(Joe Biden)當地時間周一(20日)即將啟程,在俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發後一周年前夕訪問波蘭。但拜登突然現身烏克蘭首都基輔,將與總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)會面。

(第二版更新拜登突訪基輔)

拜登此行歐洲訪問將為期至周三(22日),白宮表示他將與波蘭總理總統杜達(Andrzej Duda)及其他東歐盟友領袖會晤,商討如何集體支援烏克蘭及加強北約,但他未有打算訪問烏克蘭。

然而,拜登在未對外公布行程下,周一率先到訪基輔,並與澤連斯基會面,為俄烏戰爭爆發後首次。

Biden’s here — on walkabout in central Kyiv. pic.twitter.com/l9uus74Dke