拜登突改道先訪基輔 與澤連斯基會晤（第二版）

美國總統拜登（Joe Biden）當地時間周一（20日）即將啟程，在俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發後一周年前夕訪問波蘭。但拜登突然現身烏克蘭首都基輔，將與總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面。

（第二版更新拜登突訪基輔）

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拜登此行歐洲訪問將為期至周三（22日），白宮表示他將與波蘭總理總統杜達（Andrzej Duda）及其他東歐盟友領袖會晤，商討如何集體支援烏克蘭及加強北約，但他未有打算訪問烏克蘭。

然而，拜登在未對外公布行程下，周一率先到訪基輔，並與澤連斯基會面，為俄烏戰爭爆發後首次。

Biden’s here — on walkabout in central Kyiv. pic.twitter.com/l9uus74Dke — Oliver Carroll (@olliecarroll) February 20, 2023

白宮同日發出聲明，指拜登訪問基輔重新確定美國堅定支持烏克蘭的民主﹑主權及領土完整。拜登亦將宣布美國將增加5億美元（約39.2億港元）軍事援助，供應包括彈藥﹑反裝甲系統及空中監察雷達，協助烏克蘭保護受空襲的民眾。同時，美國亦將加大對俄羅斯的制裁，尋求阻止俄羅斯戰爭機器。

澤連斯基亦感謝美國的支持，稱自戰爭爆發後，首通援助來電便是白宮打來。拜登則表明，在戰爭周年前夕以美國總統身入來訪極具意義及重要，重申美國對烏克蘭的援助不容置疑。

拜登表明，戰事不止關乎烏克蘭的自由，更多是關於民主。

紐約時報報稱，拜登乘搭火車由波蘭出發前往基輔。紐約時報指拜登上周六晚（18日）仍與第一夫人吉爾（Gill Biden）出外食飯，接照白宮行程應該是當地時間周一傍晚才會出發前往波蘭，但他最終或因安全理由，在未作任何事前通知下，提前出發並抵達基輔。

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拜登原定預計在周二（21日）抵達華波蘭首都華沙（Warsaw），並發表演說。美國國防部發言人柯比（John Kirby）透露，拜登屆時相信將重申，美國會長久支持烏克蘭。

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）周日（19日）受訪時表示，華沙政府將拜登商討加強美軍在當地部署事宜，希望美軍在波蘭永久設有基地，同時繼續增加駐兵。

莫拉維茨基亦感謝美國提供的更現代化武器裝備，如新愛國者防空系統（Patriot systems），認為此舉猶如增加駐軍。

拜登於去年6月時曾提出，永久在波蘭設立美軍總部，應對俄羅斯威脅。

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責任編輯：吳漢培