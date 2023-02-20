拜登將啟程訪波蘭 行程未包烏克蘭

美國總統拜登（Joe Biden）當地時間周一（20日）即將啟程，在俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發後一周年前夕訪問波蘭，但他不會到訪烏克蘭。

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拜登此行歐洲訪問將為期至周三（22日），白宮表示他將與波蘭總理總統杜達（Andrzej Duda）及其他東歐盟友領袖會晤，商討如何集體支援烏克蘭及加強北約，但他未有打算訪問烏克蘭。

拜登預計在周二（21日）抵達華波蘭首都華沙（Warsaw），並發表演說。美國國防部發言人柯比（John Kirby）透露，拜登屆時相信將重申，美國會長久支持烏克蘭，而且表明唯一行程是訪問華沙。

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波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）周日（19日）受訪時表示，華沙政府將拜登商討加強美軍在當地部署事宜，希望美軍在波蘭永久設有基地，同時繼續增加駐兵。

莫拉維茨基亦感謝美國提供的更現代化武器裝備，如新愛國者防空系統（Patriot systems），認為此舉猶如增加駐軍。

拜登於去年6月時曾提出，永久在波蘭設立美軍總部，應對俄羅斯威脅。

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責任編輯：吳漢培