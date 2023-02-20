【國產ChatGPT】中電信飆6%　據報積極關注產業版「ChatGPT」、具備初步文章生成能力

▲ 【國產ChatGPT】中電信據報積極關注產業版「ChatGPT」、具備初步文章生成能力

據內媒報道，中電信 （00728） 已全面佈局大模型技術研發並取得階段性成果，積極關注產業版「ChatGPT」，初步具備文章續寫、主題寫作、同義句生成、多輪對話和長文本摘要等能力，旨在打造面向電信領域的產業版生成式技術的端到端產品化能力。

中電信現升6.4%，報4.18元，創2015年4月高。聯通 （00762） 升4.7%，報6.08元，創逾3年高。中移動 （00941） 升3.1%，報59.2元，創2019年5月高。

報道提到，中電信未來會將ChatGPT、人工智能生成內容（AIGC）等人工智能技術與現有業務產生協同效益，場景應用將實現全面的AI核心能力自主研發，推動大模型由城市級模型庫向產業級模型庫伸延，聚焦元宇宙，拓展智能客服、聊天機械人等領域。

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編輯：姚卓然