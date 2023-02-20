【名家看法】洪灝：中國經濟復甦漸次展開　人民幣強勢「只會遲到，不會缺席」　不宜過度解讀二手房回暖

▲ 洪灝：中國經濟復甦漸次展開 人民幣強勢「只會遲到，不會缺席」 不宜過度解讀二手房回暖

對冲基金GROW思睿集團首席經濟學家洪灝表示，據高頻數據顯示，中國經濟復甦的藍圖正漸次展開，但他提醒不宜過度解讀二手房市場的回暖。二手房是沉沒成本，一手房的轉好方勝一籌。他又指，代客結匯順差的增長跌至歷史新低，反映去年破紀錄的外貿和經常賬戶盈餘未能轉化為人民幣的強勢和股市上漲的動力。

然而，他指，隨中國央行資產負債表的擴張，以及隨之而來的預期和基本面修復，人民幣的強勢「只會遲到，不會缺席」。

洪灝指，新增結售匯正處於整個數據歷史的最低點，反映儘管外貿態勢去年如火如荼，銀行客戶的人民幣結匯順差卻依然不溫不火。即是中國去年創紀錄的貿易餘額所累積的外匯尚未完全轉化為人民幣流動性，中國的貿易餘額亦與中國股市表現脫鉤。

貿易盈餘轉化為人民幣流動性不日將至

他提到，創紀錄低的新增外匯結算順差意味未來數月里人民幣流動性的增長不日將至，因為銀行客戶將所持美元出售給商業銀行併購入人民幣，然後通過投資或支出把這些結匯而來的人民幣投入經濟流通中。隨人民幣買盤增加，人民幣理應走強，並可以形成良性循環，為復蘇預期的進一步修復提供一臂之力。

對於有人可能會反駁若中國經濟復甦頓足不前，外匯結算順差的增長可能會更甚一步下探。洪灝稱，政策支持業已出台，並且尚有更多政策將紛至沓來，復甦的早期跡像已然顯現。目前看來，押注於經濟最終復甦的勝算更大。

不過，他指，人民幣隱含波動率和交易員的美元倉位水平尚未有強烈的交易信號，而北向買盤在近期止步不前，提醒目前「稍安勿躁，靜待時機」。

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編輯：袁諾曦