  • 20°C
香港時間 : 2023220日 (週一) 11:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名家看法】洪灝：中國經濟復甦漸次展開　人民幣強勢「只會遲到，不會缺席」　不宜過度解讀二手房回暖

股市 10:34 2023/02/20

分享：

分享：

洪灝：中國經濟復甦漸次展開　人民幣強勢「只會遲到，不會缺席」　不宜過度解讀二手房回暖

對冲基金GROW思睿集團首席經濟學家洪灝表示，據高頻數據顯示，中國經濟復甦的藍圖正漸次展開，但他提醒不宜過度解讀二手房市場的回暖。二手房是沉沒成本，一手房的轉好方勝一籌。他又指，代客結匯順差的增長跌至歷史新低，反映去年破紀錄的外貿和經常賬戶盈餘未能轉化為人民幣的強勢和股市上漲的動力。

然而，他指，隨中國央行資產負債表的擴張，以及隨之而來的預期和基本面修復，人民幣的強勢「只會遲到，不會缺席」。

洪灝指，新增結售匯正處於整個數據歷史的最低點，反映儘管外貿態勢去年如火如荼，銀行客戶的人民幣結匯順差卻依然不溫不火。即是中國去年創紀錄的貿易餘額所累積的外匯尚未完全轉化為人民幣流動性，中國的貿易餘額亦與中國股市表現脫鉤。

貿易盈餘轉化為人民幣流動性不日將至

他提到，創紀錄低的新增外匯結算順差意味未來數月里人民幣流動性的增長不日將至，因為銀行客戶將所持美元出售給商業銀行併購入人民幣，然後通過投資或支出把這些結匯而來的人民幣投入經濟流通中。隨人民幣買盤增加，人民幣理應走強，並可以形成良性循環，為復蘇預期的進一步修復提供一臂之力。

對於有人可能會反駁若中國經濟復甦頓足不前，外匯結算順差的增長可能會更甚一步下探。洪灝稱，政策支持業已出台，並且尚有更多政策將紛至沓來，復甦的早期跡像已然顯現。目前看來，押注於經濟最終復甦的勝算更大。

不過，他指，人民幣隱含波動率和交易員的美元倉位水平尚未有強烈的交易信號，而北向買盤在近期止步不前，提醒目前「稍安勿躁，靜待時機」。

【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股？

開市追揸沽
【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股？

相關文章：

【名家看法】洪灝：恒指獲利回吐難以忽略　中國市場料回調後重整旗鼓

【大行看法】洪灝：恒指料未來12個月可重上三萬點　直指後市一個關鍵技術位

編輯：袁諾曦

洪灝 經濟
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【國產ChatGPT】中電信飆6%　據報積極關注產業版「ChatGPT」、具備初步文章生成能力

下一篇文章

【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【數字人民幣】中行夥八達通等推數字人民幣跨境消費活動　港人透過自動拍卡機可獲至少200元紅包補貼
【數字人民幣】中行夥八達通等推數字人民幣跨境消費活動　港人透過自動拍卡機可獲至少200元紅包補貼
【財政預算案2023】財政預算案封面選橙色　陳茂波：對香港未來充滿信心及期盼、竭盡全力拼經濟惠民生
【財政預算案2023】財政預算案封面選橙色　陳茂波：對香港未來充滿信心及期盼、竭盡全力拼經濟惠民生
【美股一周前瞻】周五公布1月核心PCE　料按年升幅僅輕微回落　市場關注聯儲局會議紀錄
【美股一周前瞻】周五公布1月核心PCE　料按年升幅僅輕微回落　市場關注聯儲局會議紀錄
【會計師行】安永女員工實名指控遭性騷擾　安永：已啟動獨立內部調查、對不道德行為零容忍
【會計師行】安永女員工實名指控遭性騷擾　安永：已啟動獨立內部調查、對不道德行為零容忍
【馬雲行蹤】馬雲現身澳洲　密會「改變他一生」的人
【馬雲行蹤】馬雲現身澳洲　密會「改變他一生」的人
【港元定存】長息王1年港元定存最高4.1厘　存500萬袋逾20萬
【港元定存】長息王1年港元定存最高4.1厘　存500萬袋逾20萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款