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管中窺豹──從春節數據看中國消費復甦潛力

宏觀解讀 09:53 2023/02/20

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新春佳節是傳統消費旺季，亦是觀察中國經濟，特別是交通、消費和旅遊高頻數據的良好窗口。2023年春節與過去三年的不同之處，是今年中國政府對新冠疫情實行「乙類乙管」，各種防控限制措施全面放寬。本文通過對春節數據的梳理並比較與往年的異同，嘗試探討中國未來消費復甦的潛力。

讓我們先說結論：2023年中國經濟將從低基數起步，消費有巨大的回升潛力，約有10-15%的增長空間。

春運旅客出行人數。春運號稱「人類年度最大遷移」， 每年固定於春節前後40天進行，是具有中國特色的運輸制度安排，伴隨著億萬中國家庭度過一個個新春佳節。通過對此次春運前30天數據的分析，我們認為此次中國春節出行總人數大約是疫情前2019年的80-85%，未來還具有相當可觀的提升空間。

截至2月6日（春運第30天），全國旅客出行人數為11.86億人次（其中鐵路、公路、民航及水運分別為2.49億、8.79億、0.4億及0.17億人次）。與2022年相比，按年增長55%。但是只達到疫情之前2019年的53%。然而，全國高速公路小客車流量9.36億輛次，分別比2019年與2022年增長17.1%及20.5%。考慮到中國家庭汽車滲透率的不斷提高，以及後疫情時代自駕出行比重上升，綜觀春運旅客人數與小客車乘客人數1，此次中國春運出行總人數約為2019年同期的80-85%。

春節假期內地旅遊收入與電影票房。經文化和旅遊部數據中心測算，今年春節假期（7天）全國國內旅遊出遊達3.08億人次，與2022年相比增長23.1%，恢復至2019年同期的88.6%。國內旅遊收入為3758.43億元人民幣，按年增長30%，恢復至2019年同期的73.1%。同時，由攜程發佈的《2023年春節旅遊總結報告》顯示，春節期間旅遊訂單數較去年同期增長4倍。相比過去三年，由本地和周邊主導的春節旅遊市場開始轉變，今年跨省酒店預訂佔比近7成，預訂量已反超2019年春節。除此之外，內地旅客預訂境外酒店訂單量按年增長超4倍，跨境機票訂單增長4倍，出境遊訂單增長超過6倍。截至1月28日，2023年春節假期7天檔期電影總票房達67.57億元，超越2022年春節檔成為中國影史春節檔總票房第二名。

2023年消費復甦的預期。疫情之前，消費已成為中國經濟「三頭馬車」中最重要的支柱，貢獻超過一半的GDP增長。2019年，社會消費品零售總額佔GDP的41.4%，這一比重過去三年有所滑落，2022年只佔36.3%。對於今年消費復甦的預期，我們的假設是：1. 中國2023年名義GDP增速約7%（實際GDP增速5%，通脹2%）；2. 基準情形：結合春節數據，假設消費佔GDP比重恢復至39.3%，即約為2019年的95%（亦是2014-2019年平均水平的95%），這種情形下，社會零售品消費總額將增長15.8%；3. 悲觀情形，消費佔GDP比重回升至疫情第一年，即2020年水平（GDP的38.7%），在此情形下，社會零售品消費總額將增長13.9%。

因此，在以上兩種情形下，我們預計今年消費將有10-15%的增長空間，明顯高於GDP增速，復甦可期。

責任編輯︰梁浩碩


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