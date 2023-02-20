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【FB母企】Meta推「Meta Verified」付費訂閱服務　月費11.99美元起

股市 09:00 2023/02/20

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【FB母企】Meta推「Meta Verified」付費訂閱服務　月費11.99美元起

Meta（美︰META）推收費認證用戶服務。繼Twitter付費認證後，Meta亦正為Facebook和Instagram帳戶推訂閱制服務「Meta Verified」，為付費用戶提供帳戶認證的藍色徽章。

付費用戶除保障身份免遭假冒、直接獲得客戶服務支援，更重要的是將增加知名度和觸及能力。Meta表示，提高知名度將意味在平台搜尋、評論、推薦等某些部分佔據突出地位 。

Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）表示，Meta認證旨在提高該公司各項服務的安全性和真實性。Meta Verified網絡版為每月11.99美元，至於iOS版為每月14.99美元。

Meta Verified本周將在澳洲及新西蘭推出，並最終在其他市場推出。

【美股焦點】Meta擬作新一輪裁員　延遲敲定預算

【facebook業績】Meta開市彈18%　上季業績勝預期兼公布400億美元回購計劃

責任編輯︰梁浩碩

 

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