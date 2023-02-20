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【港股市況】ATM個別走、美團逆市靠穩　恒指低開38點（不斷更新）

股市 09:41 2023/02/20

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港股市況不斷更新

美股上周五個別發展，至於港股今早略為低開。ATM個別發展，騰訊 （00700） 跌0.6%，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%，美團 （03690） 升0.4%，恒指低開38點，開報20681點，科指跌0.2%，報4248點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：40】大市早段跌100點，報20617點，科指跌0.6%，報4232點。

【09：39】眾安在綫 （06060） 預期盈轉虧，年度淨虧損約13億至15億元人民幣，股價升逾4%。

【09：37】滙豐 （00005） 明公布業績，股價績前升0.3%，恒生 （00011） 升0.1%。

【09：23】協鑫科技 （03800） 發盈喜，預期全年淨利潤增長不少於2倍至155億人民幣，股價今早高開逾2%。

【盈喜｜光伏】協鑫科技料去年多賺兩倍至155億人幣　受惠多晶硅價量齊升

【09：21】ATM個別發展，騰訊 （00700） 跌0.6%，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%，美團 （03690） 升0.4%，恒指低開38點，開報20681點，科指跌0.2%，報4248點。

【騰訊700】馬化騰雷軍李彥宏現身北京座談會　滴滴程維亦有出席

【馬雲行蹤】馬雲現身澳洲　密會「改變他一生」的人

【09：16】人行維持一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別在3.65%和4.3%不變。

【09：13】期指開報20607點，跌33點。

【08：23】恒指黑期跌約171點，報20577。美股周一休市，道指期貨跌53點，報33813點。

【08：07】【大行看法】高盛︰中國股市至年底有24%上升空間　料MSCI中國指數升至85點

【08：00】【阿里巴巴9988】阿里巴巴周四公布季績　市場料收入按年微升

【07：45】【生科股】三葉草生物︰就四價季節性流感疫苗　達成內地獨家商業化協議

【07：45】【大行看法】宏利投資謝企剛：美息未明朗、港股料整頓一段時間　「現時講升完有點早」

【07：45】【Morning精點】馬雲現身澳洲密會「改變他一生」的人｜林明禎同姜濤做街坊？

【07：45】港股ADR收報20622點，跌96點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報58.59元，較港收市價高0.39元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報370.27元，較港收市價低3.53元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報98.07元，較港收市價低1.38元或1.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五個別發展，投資者憂慮美國通脹加劇，可能促使聯儲局繼續大幅加息，聯儲局官員鷹派言論下，道指受壓一度跌179點或0.5%，納指亦曾跌1.5%，道指憑醫藥股發力，尾市掉頭向上。道指上周五倒升129點或0.4%，收報33826點；納指跌0.6%，收報11787點；標指跌0.3%，收報4079點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌128點　阿里美股低港1%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股
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