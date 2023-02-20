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【港股市況】滙豐向好　中資電訊股破頂、中移動升3%　恒指跌百點後轉升（不斷更新）

股市 11:13 2023/02/20

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港股市況不斷更新

美股上周五個別發展，至於港股今早略為低開。ATM個別發展，騰訊 （00700） 跌0.6%，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%，美團 （03690） 升0.4%，恒指低開38點，開報20681點，科指跌0.2%，報4248點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【11：11】水泥基材股造好，其中潤泥 （01313） 升逾7%，海螺 （00914） 、中建材 （03323） 升逾5%。

【11：06】大市升幅擴大至100點，高見20821點，今早低見20606點曾跌穿50天綫（20742點）。

【11：02】【醫藥股】諾輝健康向港交所申請「摘B」　股價升4%

【10：56】內房向上，中海外 （00688） 升逾2%，潤地 （01109） 升逾1%，碧桂園 （02007） 升逾3%，雅居樂 （03383） 升逾1%，龍湖 （00960） 升0.4%。

【10：47】恒指最新升約34點，報20753點，科指升0.4%，報4274點。

【10：36】【國產ChatGPT】中電信飆6%　據報積極關注產業版「ChatGPT」、具備初步文章生成能力

【10：36】【名家看法】洪灝：中國經濟復甦漸次展開　人民幣強勢「只會遲到，不會缺席」　不宜過度解讀二手房回暖

【10：29】中國宏橋 （01378） 升逾9%，高見9.07元，暫為表現最好藍籌。

【10：28】車股向下，比亞迪 （01211） 跌逾2%，吉利 （00175） 跌逾1%，長汽 （02333） 跌逾2%，廣汽 （02238） 升0.2%。

【10：23】報道指中電信 （00728） 積極關注產業版「ChatGPT」，並具備相關技術研發基礎，在大模型技術研發已取得階段性成果，為業內首個宣布展開相關業務的營運商，中電信升逾6%，破頂高見4.2元。聯通 （00762） 升逾5%破頂高見6.13元，中移動 （00941） 升逾3%破頂高見59.35元。

【10：20】滙豐 （00005） 最新升0.8%，破頂高見58.8元，恒生 （00011） 升0.7%，高見124.4元。

【10：17】騰訊 （00700） 轉升0.2%，美團 （03690） 升0.3%，阿里巴巴 （09988） 升近0.1%。

【10：08】中移動 （00941） 升幅擴大至逾3%，破頂高見59.35元。

【10：07】大市最新轉升6點，報20726點，科指升0.2%，報4265點。

【10：03】聯想 （00992） 升幅擴大至逾6%，高見7.27元。

【10：00】ATM跌0.7%至近1%，恒指跌約39點，報20680點，科指跌0.1%，報4252點。

【09：56】中移動 （00941） 升逾2%，破頂高見58.85元，聯通 （00762） 升逾3%，中電信 （00728） 升逾4%。

【09：56】超媒體 （00072） 逆市再升2成，破頂高見1.38元。

【09：49】聯想 （00992） 逆市升逾4%，高見7.1元。

【09：48】金沙 （01928） 跌3%，銀娛 （00027） 跌2%。永利 （01128） 跌近2%，美高梅 （02282） 跌近3%，澳博 （00880） 跌1%，新濠 （00200） 跌3%。

【09：40】大市早段跌100點，報20617點，科指跌0.6%，報4232點。

【09：39】眾安在綫 （06060） 預期盈轉虧，年度淨虧損約13億至15億元人民幣，股價升逾4%。

【內險股】眾安在綫發盈警　股價照升6%　料去年轉蝕最多15億元人民幣

【09：37】滙豐 （00005） 明公布業績，股價績前升0.3%，恒生 （00011） 升0.1%。

【09：23】協鑫科技 （03800） 發盈喜，預期全年淨利潤增長不少於2倍至155億人民幣，股價今早高開逾2%。

【盈喜｜光伏】協鑫科技料去年多賺兩倍至155億人幣　受惠多晶硅價量齊升

【09：21】ATM個別發展，騰訊 （00700） 跌0.6%，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%，美團 （03690） 升0.4%，恒指低開38點，開報20681點，科指跌0.2%，報4248點。

【騰訊700】馬化騰雷軍李彥宏現身北京座談會　滴滴程維亦有出席

【馬雲行蹤】馬雲現身澳洲　密會「改變他一生」的人

【09：16】人行維持一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別在3.65%和4.3%不變。

【LPR】內地2月LPR雙雙繼續維持不變　一年期為3.65%、五年期為4.3%

【09：13】期指開報20607點，跌33點。

【08：23】恒指黑期跌約171點，報20577。美股周一休市，道指期貨跌53點，報33813點。

【08：07】【大行看法】高盛︰中國股市至年底有24%上升空間　料MSCI中國指數升至85點

【08：00】【阿里巴巴9988】阿里巴巴周四公布季績　市場料收入按年微升

【07：45】【生科股】三葉草生物︰就四價季節性流感疫苗　達成內地獨家商業化協議

【07：45】【大行看法】宏利投資謝企剛：美息未明朗、港股料整頓一段時間　「現時講升完有點早」

【07：45】【Morning精點】馬雲現身澳洲密會「改變他一生」的人｜林明禎同姜濤做街坊？

【07：45】港股ADR收報20622點，跌96點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報58.59元，較港收市價高0.39元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報370.27元，較港收市價低3.53元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報98.07元，較港收市價低1.38元或1.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五個別發展，投資者憂慮美國通脹加劇，可能促使聯儲局繼續大幅加息，聯儲局官員鷹派言論下，道指受壓一度跌179點或0.5%，納指亦曾跌1.5%，道指憑醫藥股發力，尾市掉頭向上。道指上周五倒升129點或0.4%，收報33826點；納指跌0.6%，收報11787點；標指跌0.3%，收報4079點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌128點　阿里美股低港1%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

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