  • 19°C
香港時間 : 2023220日 (週一) 23:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒指夜期】夜期跌1點　港滙揚（不斷更新）

股市 23:12 2023/02/20

分享：

分享：

美股假期休市，夜期窄幅上落，暫跌1點，報20878點。港元滙價暫升至7.8335。

北水錄57.5億淨流出 力吸中移動大手沽指數ETF

北水再度趁港股反彈沽貨，全日錄得57.5億元淨流出，為近期較大的走資情況。資金轉吸中資電訊股，中移動 （00941） 錄8.5億元淨流入，藥明生物 （02269） 及快手 （01024） 分別錄2.2及1.2億元淨流入；淨流出集中在指數ETF，盈富基金 （02800） 及恒生國指ETF （02828） 分別錄48及20.2億元的大幅度淨流出。

    點擊圖片放大

中資電訊股齊升3%、中移動破頂  恒指升167點、50天綫失而復得

美股上周五個別發展，港股則低開倒升逾百點，50天綫（20742點）失而復得。恒生指數低開38點，早段曾跌百點低見20606點，其後回升，午後一度升253點，高見20973點，恒指全日升167點，收報20886點，成交1120.6億元。科指升1.3%，報4311點。中資電訊股造好，中移動 （00941） 、聯通 （00762） 、中電信 （00728） 齊升3%，內房向上，碧桂園 （02007） 升逾4%，ATM個別發展，騰訊 （00700） 升0.9%，阿里巴巴 （09988） 偏軟跌近0.1%，美團 （03690） 升1%。恒指全日升167點，收報20886點，成交1120.6億元。科指升1.3%，報4311點。

恒指成分股 收市價
（元）		 變幅
（%）		 貢獻/拖低
恒指（點）		 市盈率
（倍）
中移動 59.10 +3.1 +17 8
滙豐 58.75 +1.0 +17 12
騰訊 377.00 +0.9 +16 13
李寧 70.50 -1.5 -4 36
友邦 83.25 -0.5 -7 17
京東 207.40 -1.5 -9 -150

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【解構︱內房】高盛將今年內房債違約率預測由28%削至19%

財經日誌︰

    點擊圖片放大
    +11
    +10

即市走勢︰

【23：12】夜期跌1點

【18：50】恒指夜期跌4點，報20875點。

【16：10】中資電訊股造好，中移動 （00941） 、聯通 （00762） 、中電信 （00728） 齊升3%，內房向上，碧桂園 （02007） 升逾4%，ATM個別發展，騰訊 （00700） 升0.9%，阿里巴巴 （09988） 偏軟跌近0.1%，美團 （03690） 升1%。恒指全日升167點，收報20886點，成交1120.6億元。科指升1.3%，報4311點。

【16：10】【商湯20】商湯獲納入富時中國指數　3月17日收市後生效

【16：00】恒指U盤前升190點，報20910點。

【15：36】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 尾市升逾4%，龍湖 （00960） 升逾2%。

碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 午後升4%，中海外 （00688） 升逾3%，潤地 （01109） 、龍湖 （00960） 升2%。

【15：23】【國產ChatGPT】中移動升3%　據報正自主研發「九天」AI平台

【15：20】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%，阿里巴巴 （09988） 升0.2%。

【15：13】港股尾市升近200點，報20915點，升195點，科指升1.5%，報4321點。

【15：05】綠新親水膠體 （01084） 瀉逾7成，破底低見0.84元，成交4707萬元。

【14：45】中興通訊 （00763） 未理裁員傳聞，股價最新升幅擴大至一成，高見21.7元。

【14：37】藥明生物 （02269） 升近4%，高見58.85元。

【14：30】【港元拆息】1個月HIBOR連升4日至2.6厘　隔夜拆息升穿3厘

【14：23】碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 午後升4%，中海外 （00688） 升逾3%，潤地 （01109） 、龍湖 （00960） 升2%。

【14：09】大市升200點，重上20900點，報20924點，升204點。

【14：05】藥明生物 （02269） 升逾3%，高見58.6元。

【14：01】港股最新升約170點，報20890點，科指升1.4%報4315點。

【14：01】【香港樓市】星展：今年樓價平穩、豪宅市場或升5%　看好三地產股　料P息升至6厘

【13：26】【新股IPO】極兔速遞傳目標今年下半年在港IPO　集資至少78億元

【13：21】友邦 （01299） 股價午後初段轉跌0.7%。

【13：18】手機孖寶逆市向下，舜宇 （02382） 跌逾3%，瑞聲 （02018） 跌逾1%。另外，高偉電子 （01415） 跌2%。另一方面，通達 （00698） 分拆通達創智已於深圳證券交易所網站刊載招股意向書，股價升3%。

【13：17】百度 （09888） 反彈逾2%，商湯 （00020） 升逾1%。

【13：10】領展 （00823） 跌幅擴大至逾1%，低見52.2元，跌穿公布供股後低位。

【13：09】阿里巴巴 （09988） 午後偏軟跌0.1%，騰訊 （00700） 升近0.1%，美團 （03690） 升逾1%。

【13：05】【中興763】中興通訊午後續升5%　據報涉無線研究院等多個部門進行裁員

【13：04】大市升幅略為收窄，恒指最新升約90點，報20810點。

【13：02】潤歌 （02422） 逆市跌近2成，低見1.4元，成交478.9萬元。

【13：00】港股午後初段維持升勢，升約163點，報20883點，科指升1.2%，報4307點。

【12：41】【新股IPO】嘀嗒出行捲土重來再遞表　去年首9個月經調整純利挫逾64%

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、中手游、海螺水泥

石Sir一周前瞻及異動股
【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、中手游、海螺水泥

【12：39】黑期升約121點，報20870點。

【12：00】恒指半日升167點，報20887點，成交595億元。科指升1.1%，報4305點。傳統重磅藍籌造好，滙豐 （00005） 升逾1%，破頂高見58.9元，中移動 （00941） 升逾3%，破頂高見59.35元。美團 （03690） 升逾1%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升近0.4%。內房、水泥建材股造好。

【11：59】【騰訊700】騰訊XR據報計劃引進Meta Quest 2　惟未確定上市時間

【11：58】【HSBC滙豐】滙豐與大股東平保關係現裂痕有段古？　傳跟平保入局滙豐遭拒有關

【11：51】領展 （00823） 未止跌，股價再跌0.7%，低見52.7元，連跌第7日。

【11：41】中國宏橋 （01378） 升幅擴大至近13%，高見9.35元。

【11：35】恒指升約168點，報20888點，科指升1.1%，報4306點。滙豐 （00005） 升1%，破頂高見58.8元，中移動 （00941） 破頂升逾3%。美團 （03690） 升2%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升近0.5%。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證升近1%，深證升0.8%，創業板指跌近0.1%。

【11：11】水泥基材股造好，其中潤泥 （01313） 升逾7%，海螺 （00914） 、中建材 （03323） 升逾5%。

【11：06】大市升幅擴大至100點，高見20821點，今早低見20606點曾跌穿50天綫（20742點）。

【11：02】【醫藥股】諾輝健康向港交所申請「摘B」　股價升4%

【10：56】內房向上，中海外 （00688） 升逾2%，潤地 （01109） 升逾1%，碧桂園 （02007） 升逾3%，雅居樂 （03383） 升逾1%，龍湖 （00960） 升0.4%。

【10：47】恒指最新升約34點，報20753點，科指升0.4%，報4274點。

【10：36】【國產ChatGPT】中電信飆6%　據報積極關注產業版「ChatGPT」、具備初步文章生成能力

【10：36】【名家看法】洪灝：中國經濟復甦漸次展開　人民幣強勢「只會遲到，不會缺席」　不宜過度解讀二手房回暖

【10：29】中國宏橋 （01378） 升逾9%，高見9.07元，暫為表現最好藍籌。

【10：28】車股向下，比亞迪 （01211） 跌逾2%，吉利 （00175） 跌逾1%，長汽 （02333） 跌逾2%，廣汽 （02238） 升0.2%。

【10：23】報道指中電信 （00728） 積極關注產業版「ChatGPT」，並具備相關技術研發基礎，在大模型技術研發已取得階段性成果，為業內首個宣布展開相關業務的營運商，中電信升逾6%，破頂高見4.2元。聯通 （00762） 升逾5%破頂高見6.13元，中移動 （00941） 升逾3%破頂高見59.35元。

【10：20】滙豐 （00005） 最新升0.8%，破頂高見58.8元，恒生 （00011） 升0.7%，高見124.4元。

【10：17】騰訊 （00700） 轉升0.2%，美團 （03690） 升0.3%，阿里巴巴 （09988） 升近0.1%。

【10：08】中移動 （00941） 升幅擴大至逾3%，破頂高見59.35元。

【10：07】大市最新轉升6點，報20726點，科指升0.2%，報4265點。

【10：03】聯想 （00992） 升幅擴大至逾6%，高見7.27元。

【10：00】ATM跌0.7%至近1%，恒指跌約39點，報20680點，科指跌0.1%，報4252點。

【09：56】中移動 （00941） 升逾2%，破頂高見58.85元，聯通 （00762） 升逾3%，中電信 （00728） 升逾4%。

【09：56】超媒體 （00072） 逆市再升2成，破頂高見1.38元。

【09：49】聯想 （00992） 逆市升逾4%，高見7.1元。

【09：48】金沙 （01928） 跌3%，銀娛 （00027） 跌2%。永利 （01128） 跌近2%，美高梅 （02282） 跌近3%，澳博 （00880） 跌1%，新濠 （00200） 跌3%。

【09：40】大市早段跌100點，報20617點，科指跌0.6%，報4232點。

【09：39】眾安在綫 （06060） 預期盈轉虧，年度淨虧損約13億至15億元人民幣，股價升逾4%。

【內險股】眾安在綫發盈警　股價照升6%　料去年轉蝕最多15億元人民幣

【09：37】滙豐 （00005） 明公布業績，股價績前升0.3%，恒生 （00011） 升0.1%。

【09：23】協鑫科技 （03800） 發盈喜，預期全年淨利潤增長不少於2倍至155億人民幣，股價今早高開逾2%。

【盈喜｜光伏】協鑫科技料去年多賺兩倍至155億人幣　受惠多晶硅價量齊升

【09：21】ATM個別發展，騰訊 （00700） 跌0.6%，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%，美團 （03690） 升0.4%，恒指低開38點，開報20681點，科指跌0.2%，報4248點。

【騰訊700】馬化騰雷軍李彥宏現身北京座談會　滴滴程維亦有出席

【馬雲行蹤】馬雲現身澳洲　密會「改變他一生」的人

【09：16】人行維持一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別在3.65%和4.3%不變。

【LPR】內地2月LPR雙雙繼續維持不變　一年期為3.65%、五年期為4.3%

【09：13】期指開報20607點，跌33點。

【08：23】恒指黑期跌約171點，報20577。美股周一休市，道指期貨跌53點，報33813點。

【08：07】【大行看法】高盛︰中國股市至年底有24%上升空間　料MSCI中國指數升至85點

【08：00】【阿里巴巴9988】阿里巴巴周四公布季績　市場料收入按年微升

【07：45】【生科股】三葉草生物︰就四價季節性流感疫苗　達成內地獨家商業化協議

【07：45】【大行看法】宏利投資謝企剛：美息未明朗、港股料整頓一段時間　「現時講升完有點早」

【07：45】【Morning精點】馬雲現身澳洲密會「改變他一生」的人｜林明禎同姜濤做街坊？

【07：45】港股ADR收報20622點，跌96點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報58.59元，較港收市價高0.39元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報370.27元，較港收市價低3.53元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報98.07元，較港收市價低1.38元或1.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【07：30】美股上周五個別發展，投資者憂慮美國通脹加劇，可能促使聯儲局繼續大幅加息，聯儲局官員鷹派言論下，道指受壓一度跌179點或0.5%，納指亦曾跌1.5%，道指憑醫藥股發力，尾市掉頭向上。道指上周五倒升129點或0.4%，收報33826點；納指跌0.6%，收報11787點；標指跌0.3%，收報4079點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌128點　阿里美股低港1%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【業績｜收息股】朗廷去年多賺77%至1億元　末期分派增至2.9仙

下一篇文章

【九毛九9922】九毛九發盈警　料去年純利按年大跌逾86%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期】夜期跌1點　港滙揚（不斷更新）
【恒指夜期】夜期跌1點　港滙揚（不斷更新）
【數字人民幣】中行夥八達通等推數字人民幣跨境消費活動　港人透過自動拍卡機可獲至少200元紅包補貼
【數字人民幣】中行夥八達通等推數字人民幣跨境消費活動　港人透過自動拍卡機可獲至少200元紅包補貼
【HSBC滙豐】滙豐與大股東平保關係現裂痕有段古？　傳跟平保入局滙豐遭拒有關
【HSBC滙豐】滙豐與大股東平保關係現裂痕有段古？　傳跟平保入局滙豐遭拒有關
【港元定存】長息王1年港元定存最高4.1厘　存500萬袋逾20萬
【港元定存】長息王1年港元定存最高4.1厘　存500萬袋逾20萬
【美團3690】美團外賣殺入香港　招聘三路送遞員、以最高月入3.5萬招募車手
【美團3690】美團外賣殺入香港　招聘三路送遞員、以最高月入3.5萬招募車手
【商湯20】商湯獲納入富時指數　3月17日收市後生效
【商湯20】商湯獲納入富時指數　3月17日收市後生效
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款