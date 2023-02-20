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【生科股】三葉草生物獲國光生物授權商業化四價季節性流感疫苗　股價升逾9%

股市 09:27 2023/02/20

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【生科股】三葉草生物︰就四價季節性流感疫苗　達成內地獨家商業化協議

三葉草生物 （02197） 公布，集團與國光生物科技達成AdimFlu-S（QIS）在中國分銷的獨家協議，相關疫苗是國內目前唯一獲批用於三歲及以上人群的進口四價季節性流感疫苗。三葉草生物股價高開9.2%，開報2.85元，成交350萬元。

三葉草生物指，近期隨着該疫苗在2023年下半年商業化的開始，三葉草生物可利用在中國現有的商業化能力和持續擴大的銷售團隊，對已獲批的AdimFlu-S（QIS）在中國內地進行分銷。

該獨家協議還授權三葉草生物獲得註冊部門批准後，在孟加拉國、巴西和菲律賓商業化AdimFlu-S（QIS），並有望與國光生技合作開發其他候選疫苗，包括下一代流感疫苗。

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【新冠疫苗】三葉草生物：新冠疫苗加強針在中國上市　股價午後抽升一成

【生科股】三葉草生物彈高4%　新冠疫苗預計第一季度啟動商業化上市

責任編輯︰梁浩碩

港股 三葉草生物－B（02197）
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