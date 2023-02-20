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【衛星通訊】Starlink測試全球漫遊服務　每月額外支付200美元即可享用

科技 11:00 2023/02/20

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SpaceX正測試Starlink全球漫遊的服務。（Starlink官方網站）

由馬斯克（Elon Musk）創辦的SpaceX，旗下的Starlink衛星互聯網服務業務愈做愈大，不再限制固定式安裝。近日外媒指出，SpaceX陸續向用戶發出邀請函，表示SpaceX正測試Starlink全球漫遊的服務。若對Starlink新計畫有興趣的用戶，可每月額外多付200美元（約1,568港元），便可以從全球各地連接網絡。

【衛星技術】SpaceX成立新部門Starshield　主打研發軍用衛星群

【衛星上網】Starlink 互聯網用戶數增　傳有意限制上網速度

據外媒《PCMag》報道，近日Starlink用戶陸續收到SpaceX的通知，稱該企正試運行全球漫遊服務，用戶除了支付基本的599美元（約4,698港元）的計畫外，另外每月支付200美元，就可在「地球上接近任何地點」上網。

不過SpaceX又稱，服務雖然差不多覆蓋全球所有地方，但其速度、低延遲及連接服務，仍需改善。另外，有部分地方例如印度、巴基斯坦和柬埔寨等，則仍需要等待監管部門批准。

【衛星通訊】SpaceX擴大衛星通訊業務　為私人飛機推Starlink Wifi服務

責任編輯：曾曉汶

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