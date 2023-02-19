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【旅遊復常】機管局：1月客運量按年飈28倍至210萬人次　單日處理最多逾8萬人、相當於疫情前40%

Hot Talk 23:04 2023/02/19

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【旅遊復常】機管局：1月客運量按年飈28倍至210萬人次　單日處理最多逾8萬人、相當於疫情前40%

機管局公布1月份香港國際機場航空交通量，機場客運量共210萬人次，按年上升28倍，最高客運量的一天共處理超過8萬人次，為疫情前水平約40%；貨運量下跌26.4%至288萬公噸；飛機起降量增加4.2%至16,215架次。過去12個月，機場客運量按年增4.66倍至760萬人次，飛機起降量跌1.7%至142,920架次；貨運量跌18.2%至410萬公噸。

隨着旅遊限制放寬，所有類別旅客的人數均較去年同期大幅上升，當中以香港居民增長尤為顯著。往來東南亞及日本的旅客量錄得最顯著升幅，1月下半旬農曆新年假期間旅客需求強勁。內地市場重新開放國際旅遊，亦帶動香港與中國內地的旅客量復蘇。

全球經濟前景不明朗，貨運量繼續受影響。內地工廠在農曆新年假期暫時關閉，導致進口及出口貨運量按年下降下降36%及33%。1月內，往來東南亞、台灣、北美及歐洲貨運量錄明顯跌幅。

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編輯：宋佩恩

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