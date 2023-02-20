▲ 【大行看法】宏利投資謝企剛：美息未明朗、港股料整頓一段時間 「現時講升完有點早」

港股整固未完，宏利投資管理大中華股票高級投資組合經理謝企剛接受本報專訪時認為，今年市場會較波動，因市場對於美息何時見頂意見分歧，增添不確定性，預期港股會整頓一段時間，未來關注經濟復甦速度及企業業績，「現時講升完有點早，建議趁調整時買入」。

謝企剛表示，基金去年10月底開始增持互聯網股及中概股，也有買入線上旅行社，因復常初段沒有產能限制的行業復甦速度會較快，但大市經歷過急彈後，市場將回歸基本面，所以今年選股及選板塊更顯重要。

他指，內地消費市場復甦速度較市場預期快，不排除與疫情期間積壓的需求有關，未來要留意消費需求會否有下跌跡象，同時美國經濟有可未如大家預計般糟糕，意味中國出口不會跌很多，故此中國經濟復常表現或會優於預期，這或會導致中央刺激經濟的力度不如市場估計般強，寧願留待經濟出問題時再出招，投資者要留意有關風險。

「美國經濟下行，中國經濟反彈，而且中國股市佔新興市場指數比重逾兩成，所以持有中資股的比重不能過低，特別是美元今年弱勢，利好亞洲股市，但好多外資去年10月底清零中國，所以不會太快轉軚，而同彈得太快又不敢買，故現階段說港股升完有點早。」

歐美經濟衰退風險下 業績指引料不會太進取

隨業績期展開，謝企剛預期企業去年表現不濟，反而更關注今年業績指引，而在歐美經濟衰退風險下，相信企業在業績指引方面不會太進取，意味盈利能見度偏低，但上市公司經歷過去兩年盈利預測不斷被調低，目前剛開始緩慢調升，若企業盈利符合市場預期，大市便會有第二波升浪。

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記者：陳韻妍