▲ 【國際油價】國際能源組織：中國經濟重啟恢復程度成疑 為原油市場短期最大不確定性

國際油價近期受俄羅斯宣布減產影響，布蘭特一度反彈至每桶85美元。但國際能源組織（IEA）署長比羅爾（Fatih Birol）指出，石油和天然氣市場的價格走向，將視乎中國經濟重啟的恢復程度，成為全球能源市場面臨的最大不確定性。

市場期待中國釋出需求信號

比羅爾指目前石油市場處於「均衡」（Balanced）狀態，但指出對他而言，中國對於能源市場未來幾個月的前景至關重要，在過去數年出現封城等防疫措施，導致內地需求下降後，石油生產商正期待中國這個最大原油進口國釋出需求信號。

IEA早前發布的最新月度石油市場報告中表示，預計全球石油需求今年將會回升，當中中國預計佔增長的很大部分。

產油國準備就緒提高產量以滿足需求

比羅爾認為中國經濟正在出現反彈，反彈程度強弱將會決定石油和天然氣市場的動態，若中國經濟反彈勢頭強勁，石油生產商或需要增加產量。更表明如有需要，石油輸出國組織（OPEC）及美國、巴西和圭亞那等主要產油國會準備提高產量以滿足需求。

被問及美國的降低通脹法案（IRA）及激勵清潔能源的一籃子計劃會否窒礙美國石油產量增長，比羅爾坦言可能性不大，因全球石油和天然氣公司過去一年創下了紀錄利潤，相信在政策範圍內難以阻止。但表明IRA在加速全球清潔能源轉型方面發揮重要作用，又預料其他國家和地區未來會推出類似法案。

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編輯：葉志偉