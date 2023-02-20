【阿里巴巴9988】阿里巴巴周四公布季績　市場料收入按年微升

科網龍頭阿里巴巴 （09988） 將於周四（23日）公布截至去年12月底第三財季業績，將會成為市場對後續大型科企業績的重要指標。綜合市場預測，料阿里上季經營表現難望有太大驚喜，收入將按年錄得輕微增長，經調整純利預期按年會微跌。

券商關注公司今年盈利率目標

據彭博數據，市場平均預計阿里上季營收2458.75億元（人民幣，下同），按年僅微升1.4%，當中中國商業分部收入料約1662.99億元，按年跌3.4%；列賬盈利353.42億元，按年增73%；經調整 EBITDA535.63億元，按年升4.3%；經調整純利444.37億元，按年微跌0.4%。

瑞信預期，阿里第三財季收入按年微升0.6%至2441億元人民幣，經調整純利按年升7%至478億元。該行預期阿里季度CMR（客戶管理收入）按年跌9%，電商GMV（商品交易總額）則按年跌4%，而且因為「雙十一」的優惠政策，訂單取消及退貨率將會高企。

瑞信認為市場將關注集團會否將今年盈利率改善目標由穩定，轉為取得進展。另一方面，雲業務第三財季預期將繼續受互聯網行業需求疲弱，及主要客戶流失所影響，瑞信指將會持續關注雲業務展望。

大行料雲業務收入短期有望反彈

大和則預期，阿里第三財季的訂單取消率受疫情影響，會較第二財季為高，CMR亦會按年下跌7%。但隨著中國經濟重啟，預期利潤率2023年第四財季會出現按年增長，2024年第一財季CMR亦會有顯著復甦。

該行提到阿里混合雲業務仍然面臨壓力，料第三財季雲業務收入按年僅增長5%，惟相信業務會受惠於非互聯網企業持續滲透，未來可佔業務收入達5成以上，加上互聯網公司近期恢復商業活動，同樣有利業務收入反彈。

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編輯：葉志偉