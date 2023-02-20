  • 18°C
香港時間 : 2023220日 (週一) 08:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴9988】阿里巴巴周四公布季績　市場料收入按年微升

股市 08:00 2023/02/20

分享：

分享：

科網龍頭阿里巴巴 （09988） 將於周四（23日）公布截至去年12月底第三財季業績，將會成為市場對後續大型科企業績的重要指標。綜合市場預測，料阿里上季經營表現難望有太大驚喜，收入將按年錄得輕微增長，經調整純利預期按年會微跌。

券商關注公司今年盈利率目標

據彭博數據，市場平均預計阿里上季營收2458.75億元（人民幣，下同），按年僅微升1.4%，當中中國商業分部收入料約1662.99億元，按年跌3.4%；列賬盈利353.42億元，按年增73%；經調整 EBITDA535.63億元，按年升4.3%；經調整純利444.37億元，按年微跌0.4%。

瑞信預期，阿里第三財季收入按年微升0.6%至2441億元人民幣，經調整純利按年升7%至478億元。該行預期阿里季度CMR（客戶管理收入）按年跌9%，電商GMV（商品交易總額）則按年跌4%，而且因為「雙十一」的優惠政策，訂單取消及退貨率將會高企。

瑞信認為市場將關注集團會否將今年盈利率改善目標由穩定，轉為取得進展。另一方面，雲業務第三財季預期將繼續受互聯網行業需求疲弱，及主要客戶流失所影響，瑞信指將會持續關注雲業務展望。

大行料雲業務收入短期有望反彈

大和則預期，阿里第三財季的訂單取消率受疫情影響，會較第二財季為高，CMR亦會按年下跌7%。但隨著中國經濟重啟，預期利潤率2023年第四財季會出現按年增長，2024年第一財季CMR亦會有顯著復甦。

該行提到阿里混合雲業務仍然面臨壓力，料第三財季雲業務收入按年僅增長5%，惟相信業務會受惠於非互聯網企業持續滲透，未來可佔業務收入達5成以上，加上互聯網公司近期恢復商業活動，同樣有利業務收入反彈。

【騰訊700】馬化騰雷軍李彥宏現身北京座談會　滴滴程維亦有出席

【馬雲行蹤】馬雲現身澳洲　密會「改變他一生」的人

編輯：葉志偉

港股 個股分析 美股 阿里巴巴－SW（09988） 經濟 商品 營收 純利 雙十一 阿里巴巴
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【大行看法】高盛︰中國股市至年底有24%上升空間　料MSCI中國指數升至85點

下一篇文章

【生科股】三葉草生物︰就四價季節性流感疫苗　達成內地獨家商業化協議
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【馬雲行蹤】馬雲現身澳洲　密會「改變他一生」的人
【馬雲行蹤】馬雲現身澳洲　密會「改變他一生」的人
【騰訊700】馬化騰雷軍李彥宏現身北京座談會　滴滴程維亦有出席
【騰訊700】馬化騰雷軍李彥宏現身北京座談會　滴滴程維亦有出席
【港元定存】長息王1年港元定存最高4.1厘　存500萬袋逾20萬
【港元定存】長息王1年港元定存最高4.1厘　存500萬袋逾20萬
【會計師行】安永女員工實名指控遭性騷擾　安永：已啟動獨立內部調查、對不道德行為零容忍
【會計師行】安永女員工實名指控遭性騷擾　安永：已啟動獨立內部調查、對不道德行為零容忍
【數字人民幣】中行夥八達通等推數字人民幣跨境消費活動　港人透過自動拍卡機可獲至少200元紅包補貼
【數字人民幣】中行夥八達通等推數字人民幣跨境消費活動　港人透過自動拍卡機可獲至少200元紅包補貼
【阿里巴巴9988】阿里巴巴跌逾2%穿100關　1300個買盤100元排隊撈貨遭沖散
【阿里巴巴9988】阿里巴巴跌逾2%穿100關　1300個買盤100元排隊撈貨遭沖散
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款