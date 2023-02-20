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【阿里巴巴9988】阿里巴巴周四公布季績　一文看清券商怎估阿里上季收入

股市 22:14 2023/02/20

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科網龍頭阿里巴巴 （09988） 將於周四（23日）公布截至去年12月底第三財季業績，將會成為市場對後續大型科企業績的重要指標。綜合市場預測，料阿里上季經營表現難望有太大驚喜，收入將按年錄得輕微增長，經調整純利預期按年會微跌。

德銀料電商業務今季初步反彈

德銀上月中旬發表報告指，季內中國疫情重燃，以及物流中斷導致定單取消率異常急升，預計阿里上季電商業務仍然疲軟，料季度GMV及CMR分別按年跌4%及9%，認為阿里今季始見初步反彈，並在6月起受惠618促銷活動而呈現更強勁復甦。

不過，德銀預計，阿里國際零售業務上季已展現良好增長，包括B2C跨境出口平台全球速賣通開始穩定、東南亞電商Lazada隨着綫下活動正常化而持續改善、以及時裝電商trendyol繼續急速增長。報告提到，阿里雲上季仍面臨壓力，料今季起重新加速增長，原因是互聯網客戶流失影響或被消化，宏觀復甦將推動企業對雲的需求。

瑞穗指非食品定單在內地重啟後需求激增

瑞穗證券看法類似，認為上季阿里收入疲軟，預計GMV跌4%，但料公司已為2023年復甦做好準備。瑞穗提到，最近12月中下旬以至1月初跟蹤調查顯示消費者信心出現反彈，上季整體電商龍頭保持韌性，不過消費者仍優先購買必需品，而不是化粧品和服裝等。

瑞穗預計，阿里本地服務上季收入按年增5%，較9月底止的21%大幅放緩。瑞穗提到，藥品等非食品定單在內地重開後需求激增，但由於這些垂直行業仍在成長中，短期內相關定單無法盈利，預計隨着用戶養成習慣並且定單組合恢復正常，收入與定單量系數將正常化。

巴克萊料上季中國及國際商務業務收入或好過預期

另一大行巴克萊提到，去年內地突然撤下防疫限制，間接導致阿里GMV略有下降，但鑑於內地對食品雜貨和藥品銷售需求強勁，加上復甦穩健，認為阿里上季中國及國際商務業務的收入趨勢可能好於預期。

利潤率方面，阿里巴巴上季繼續嚴格控制開支，巴克萊認為，阿里合理化部分投資，並減少淘寶團購和社區團購等虧損，近期利潤率超預期的趨勢可能會在上季以至今個財年持續。

瑞信關注公司今年盈利率目標

據彭博數據，市場平均預計阿里上季營收2458.75億元（人民幣，下同），按年僅微升1.4%，當中中國商業分部收入料約1662.99億元，按年跌3.4%；列賬盈利353.42億元，按年增73%；經調整 EBITDA535.63億元，按年升4.3%；經調整純利444.37億元，按年微跌0.4%。

瑞信預期，阿里第三財季收入按年微升0.6%至2441億元人民幣，經調整純利按年升7%至478億元。該行預期阿里季度CMR（客戶管理收入）按年跌9%，電商GMV（商品交易總額）則按年跌4%，而且因為「雙十一」的優惠政策，訂單取消及退貨率將會高企。

瑞信認為市場將關注集團會否將今年盈利率改善目標由穩定，轉為取得進展。另一方面，雲業務第三財季預期將繼續受互聯網行業需求疲弱，及主要客戶流失所影響，瑞信指將會持續關注雲業務展望。

大和料雲業務收入短期有望反彈

大和則預期，阿里第三財季的訂單取消率受疫情影響，會較第二財季為高，CMR亦會按年下跌7%。但隨著中國經濟重啟，預期利潤率2023年第四財季會出現按年增長，2024年第一財季CMR亦會有顯著復甦。

該行提到阿里混合雲業務仍然面臨壓力，料第三財季雲業務收入按年僅增長5%，惟相信業務會受惠於非互聯網企業持續滲透，未來可佔業務收入達5成以上，加上互聯網公司近期恢復商業活動，同樣有利業務收入反彈。

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編輯：葉志偉

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