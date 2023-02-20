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曼聯班主格拉沙家族傳「企硬」 賣盤價最少566億

環球社會熱點 08:05 2023/02/20

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英超球會曼聯（Manchester United）的賣盤競標上周已截止，據指多數競爭者的報價不符班主格拉沙家族（Glazers Family）預期。有指格拉沙家族堅持，賣盤價最少需60億英鎊。

馬斯克傳有意收購曼聯 報價料最少逾400億 【下一頁】

英國《太陽報》報稱，格拉沙家族心中賣盤價為60億英鎊（約567億港元），而且對此態度十分強硬。但上周五（17日）截止時，據指沒有競爭者報價符合要求。

消息人士透露，雖然暫時未知格拉沙家族真正的賣盤叫價金額，但他們堅持只會高價易手曼聯。消息人士指格拉沙家族現時可能更傾向出售部分擁有權而非全面賣盤，因為此舉或提高曼聯估值。

    點擊圖片放大
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卡塔爾財團擬擲重金收購曼聯 國王都係忠實擁躉 【下一頁】

消息人士明言，格拉沙家族一心「賺到盡」，如果無競標者最終提出符合他們心中價格，曼聯賣盤可能最終告吹。格拉沙家族或等待市場環境轉向有利時，才再次提出賣盤。

卡塔爾王室為首的財團已確定出價，據悉報價超過40億英鎊（約378億港元），相信暫時是領先者。英國首富拉特克利夫（Jim Ratcliffe）的報價傳相信低於40億英鎊，美國財團報價暫未有消息。

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責任編輯：吳漢培

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