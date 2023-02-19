【美股一周前瞻】周五公布1月核心PCE　料按年升幅僅輕微回落　市場關注聯儲局會議紀錄

美國過去兩周公布的1月CPI及PPI，均錄得較市場預期為高的數字，令市場擔心通漲走勢未來或會不跌反升。本周五（24日）公布的1月PCE指數為聯儲局用於衡量通漲的重要指標，市場預期按年升幅為5%，與去年12月一樣，料核心PCE指數按年升幅則由去年12月4.4%，輕微回落至4.3%。

儲局官員指通脹走勢欠明顯進展 需再提高利率

此外，美國聯儲局周四（23日）亦會公布聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀錄，近日經濟數據與預期有落差，投資者對利率走向再次出現分歧，故聯儲局對經濟前景及利率的最新看法將有助市場掌握及預測息口未來動向。

今年在FOMC具投票權的聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）指出，當局在通脹方面未見明顯進展，因此將不得不繼續提高聯邦基金利率，直到通脹取得更多進展。她指需要看到通脹持續下降，才能支持聯儲局暫停緊縮政策，但坦言目前為止加息尚未使經濟放緩，借貸成本也尚未達到足夠嚴格的水平。

另外，本周繼續有美股公布季度業績，重點留意沃爾瑪（美：WMT）、NVIDIA（美：NVDA）、Moderna（美：MRNA）及Coinbase（美：COIN）等。

本周美國重點數據一覧 日期 項目 預測 前值 21/2 2月標普全球美國製造業PMI 47.4 46.9 2月標普全球美國服務業PMI 47.3 46.8 1月成屋銷售 2% -1.5% 業績：盤前-沃爾瑪；盤後-Coinbase 22/2 MBA貸款申請指數 - -7.7% 業績：盤前-愛奇藝；盤後-NVIDIA 23/2 首次申領失業救濟金人數 19.9萬 19.4萬 連續申領失業救濟金人數 170.1萬 169.6萬 2022年第四季GDP修訂值（按季） 2.9% 2.9% 聯儲局公布FOMC會議紀錄 業績：盤前-Moderna 24/2 1月個人收入 1.1% 0.2% 1月個人支出 1.3% -0.2% 1月PCE指數（按年） 5% 5% 1月核心PCE指數（按年） 4.3% 4.4% 1月新屋銷售 62萬間 61.6萬間 2月密歇根大學消費信心指數終值 66.4 66.4

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編輯：葉志偉