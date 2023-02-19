【散戶看法】耀才：將加開分行及舉行大型招聘日　逾八成散戶看好港股後市

▲ 耀才主席葉茂林（左二）以一身傳統華服，親率行政總裁許繹彬（左三）、高級顧問黃健財（左一）及研究部總監植耀輝出席「耀才新春請睇戲」。

耀才 （01428） 「新春請睇戲」活動事隔三年再次舉辦，於2月18、19、25及26日一連兩個周末隆重舉行，豪擲逾百萬元，連開26場好戲，招待近1萬客戶欣賞荷里活猛片《蟻俠3 ：蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》。耀才主席葉茂林表示，兔的特色乃機智敏捷，寓意今年要以靈活多變，而隨中港兩地全面通關，兩地人流、物流、資金流必定加速流轉；耀才今年將物色地點佳、人流旺、租金相宜的地點加開分行；並即將舉行大型招聘日廣納賢材，擴充實力，緊握疫後反彈的商機。

耀才同時公布「兔年港股大市前瞻」調查，結果顯示逾八成散戶看好後市走勢，料2023年恒指介乎21,000點至27,000點上落，僅一成半受訪者看淡後市，最看好板塊是科技股（55.8%）、旅遊股（33.8%）和零售股（29.9%）。散戶最想「撈底」三大心水股份，首兩位皆屬科技板塊，50.6%散戶首選騰訊 （00700） ，37%選阿里巴巴 （09988） 及20.6%選港交所 （00388） 。耀才於兩個月向散戶進行約3,000份問卷調查。

散戶建議減免雙邊印花稅及延長交易時間至24小時

對於港股有何急需改善之處，逾七成散戶建議減免港股交易雙邊印花稅，另42%受訪散戶希望香港市場能延長交易時間至24小時。行政總裁許繹彬表示，若將港股交易時間延長至24小時，能與歐美市場接軌，讓投資者隨時隨地買賣港股及美股牛熊證等投資產品，從而令香港市場更具吸引，勢刺激入市意欲及帶動交投量顯著上升。

耀才研究部總監植耀輝對今年港股「審慎樂觀」，若內地有更多針對性刺激經濟措施，恒指年內仍有望挑戰24,000點，變數則為中美關係及環球加息趨勢，但料下半年會有較明確方向。板塊方面，仍看好旅遊、消閑娛樂及濠賭等復常概念板塊。

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記者：宋佩恩