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【英國王室】查理斯親選加冕典禮音樂 兩大歌星拒參加演唱會

環球社會熱點 18:10 2023/02/19

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查理斯親自挑選在加冕典禮上的音樂。

英國國王查理斯3世（Charles III）將在5月6日舉行加冕典禮，據悉他親自揀選屆時在典禮上播放的音樂。但英國兩大著名歌手Adele及Ed Sheeran有指已表明，拒絕出演祝賀加冕的演唱會。

【英國王室】卡米拉將戴后冠加冕 卸下爭議鑽石 【下一頁】

【英國王室】哈里梅根傳受邀出席加冕典禮 但要盡快答覆 【下一頁】

白金漢宮透露，查理斯親自揀選12首會在加冕典禮上播放的音樂，當中將囊括不同音樂類型及表演者，以全新聲音揉合傳統﹑歷史及慶典。據悉，12首作品一半為管弦樂﹑5首合唱團音樂及一部風琴音樂。

曾為著名音樂劇《歌劇魅影》（The Phantom of the Opera）及《貓》（Cats）創作的作曲家韋伯（Andrew Lloyd Webber）獲選，對此他感到十分榮幸。

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不過，慶祝加冕禮的演唱會卻出現阻滯。英國媒體報稱，兩大熱門演唱歌手Adele及Ed Sheeran均以繁忙為由，拒絕參加5月7日的演唱會。據悉，查理斯亦專門列出希望邀請出演的歌手名單，特別希望兩人能夠現身。

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責任編輯：吳漢培

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